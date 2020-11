Le nouveau Samsung Galaxy A12 débarque pour 2021.

Samsung vient d’annoncer le lancement de son Galaxy A12 pour le mois de janvier. Ce nouveau venu devrait se situer dans la catégorie des entrées de gamme chez le constructeur coréen. Un smartphone qui embarque un écran HD+ Infinity-V de 6,5 pouces.

On s’approche des fins d’années et on retient notre souffle pour savoir si les magasins non essentiels vont pouvoir rouvrir pour le 1er décembre. Malgré tout, les constructeurs de smartphones continuent eux à faire avancer leur économie.

Ainsi, Samsung nous annonce en cette fin novembre l’arrivée du tout nouveau Samsung Galaxy A12. Un smartphone qui devrait arriver dès le mois de janvier.

Samsung Galaxy A12, un smartphone entrée de gamme bien fournie ?

Comme on vous l’a signalé plus haut dans l’article en en-tête, ce nouveau venu hérite d’un écran HD+ Infinity-V de 6,5 pouces. Il est également propulsé par un processeur Octa Core 2.3GHz + 1.8 GHz. Processeur qui pourra compter et s’appuyer sur une mémoire vive de 4 Go et d’une capacité de stockage de 128Go.

Par ailleurs, le Galaxy A12 hérite également d’un port microSD capable d’accueillir des cartes mémoire allant jusqu’à 1 To. Bref, de quoi avoir de quoi stocker vos photos, documents, MP3, films…

Il est également doté d’un port USB-C Fast charging 15W pour une charge complète en moins d’une demi-heure. À ce propos, la batterie de ce smartphone est une batterie 5000mAh.

Des photos plus qu’acceptables !

Les adeptes de photo via un smartphone ne devraient pas être trop déçus. En effet, ce nouveau venu embarquera une caméra arrière de 48Mpixels. Celle-ci comprend également un capteur 5MP (Ultra Wide), un troisième capteur 2MP (Macro) et un quatrième capteur 2MP (Depth).

Connectivité moyenne.

Pour ce qui est des technologies sans fil, ce smartphone n’aura pas droit à de la 5G et devra se contenter de la 4G. Pour le Wi-Fi, la puce sera en mesure de fournir Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac). Enfin, le Bluetooth 5.0 sera également supporté.

En revanche pas d’infos sur le NFC et le Qi qui seront certainement absents.

Prix et disponibilité.

Le Samsung Galaxy A12 qui arrivera dès le mois de janvier 2021 devrait être proposé aux alentours des 180€.