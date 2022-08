Samsung donne accès au One UI 5 bêta.

Bonne nouvelle pour tous les possesseurs de Galaxy S22, la version One UI 5 bêta de sa surcouche Android est désormais disponibles et téléchargeables par les utilisateurs afin qu’il puisse tester les nouvelles fonctions en devenir sur leur smartphone à la prochaine mise à jour.

Si de nos jours les smartphones se ressemblent tous et profitent généralement des mêmes fonctionnalités sous Android, chaque constructeur de smartphone essaie d’apporter sa touche personnelle pour séduire son public avec différentes fonctions. Pour ce faire, le constructeur vient mettre ce qu’on appelle une « surcouche » à la version Android de base. Samsung n’échappe pas à la règle et rend accessible sa dernière Beta de sa surcouche.

La mise à jour qui n’est pas encore la version définitive, mais qui s’en rapproche fortement apporte plusieurs nouvelles fonctions. Des fonctions qui créent une meilleure expérience Galaxy pour l’utilisateur. Ainsi, selon Samsung, cette nouvelle surcouche apporte des capacités de caméra améliorées et des ressources de sécurité à davantage d’outils d’accessibilité. Pour ce faire, la nouvelle interface inclut une nouvelle icône en mode Pro et Pro Video.

« Cette nouvelle icône offre des conseils et astuces utiles sur la façon d’utiliser les différents objectifs, fonctions et commandes. De plus, une barre de zoom plus réactive permet d’effectuer des gros plans plus rapides et facilite la mise au point sur le sujet à l’aide d’une seule main ».