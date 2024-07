Galaxy Buds-3 Pro Dévoilés en Photo !

L’arrivée des Galaxy Buds-3 Pro en images révèle un design réinventé pour les écouteurs sans fil de Samsung, suscitant déjà beaucoup d’intérêt. Et ce avant même l’ouverture de son Keynote Galaxy Unpacked prévu le 10 de ce mois.

Un Design Révolutionnaire pour les Galaxy Buds-3 Pro

Les nouvelles photos des Galaxy Buds-3 Pro montrent un design inspiré des AirPods Pro, mais avec des fonctionnalités uniques comme une bande LED distinctive. Ce détail esthétique pourrait servir d’indicateur de batterie, bien que son utilisation exacte reste à confirmer. La gamme du constructeur s’étoffe avec ces nouveaux modèles, disponibles en couleurs argentée et blanche. La forme ergonomique et la finition élégante promettent un confort et un style optimaux pour les utilisateurs.

Caractéristiques Techniques Avancées

Samsung enrichit sa gamme avec des fonctionnalités techniques impressionnantes. Les Galaxy Buds-3 Pro offrent une résistance à l’eau et à la poussière IP57.

Les écouteurs devraient aussi supporter un passage automatique entre les appareils et la prise en charge de l’audio 24 bits 96KHz, bien que cette dernière puisse être limitée aux téléphones Galaxy. La principale différence avec les modèles standard réside dans la présence de deux haut-parleurs par oreillette, améliorant significativement la qualité sonore. La marque propose de nouvelles variantes qui devraient séduire les audiophiles et les utilisateurs exigeants.

Une Légère Augmentation du Prix

Selon les fuites, les Galaxy Buds-3 Pro seraient commercialisés autour de 250 USD, un prix légèrement supérieur à celui des Galaxy Buds 2 Pro. Cette augmentation de prix reflète les améliorations apportées en termes de design et de performance. La gamme du constructeur se renforce ainsi avec des écouteurs qui promettent d’être à la pointe de la technologie.

Disponibilité et Perspectives

Les Galaxy Buds-3 Pro devraient être officiellement présentés lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2024, prévu pour le 10 juillet. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une disponibilité peu après cette date, ouvrant la voie à de nouvelles expériences audio de haute qualité. La marque diversifie ses collections et continue de développer son assortiment avec des produits innovants.

Récapitulatif Technique