DIOBELL B11, une nouvelle sonnette connectée chez DiO.

Avec cette nouvelle DIOBELL-B11, la marque DiO propose une nouvelle solution domotique grand public avec cette sonnette connectée qui permet de répondre à la porte, peu importe l’endroit où vous êtes.

DiO est une marque qui appartient au groupe Chacon et qui est née en 2008. Le focus de la marque est orienté vers les produits domotiques, simples et accessibles, à destination du grand public. Cette fois la marque revient avec une nouvelle serrure connectée.

DIOBELL B11, une sonnette connectée facile à installer.

Avec la DIOBELL B11, DiO propose une sonnette connectée basique. En effet, cette sonnette connectée vous permettra de voir qui sonne à votre porte au travers d’une caméra qui prendra instantanément une photo de la personne qui aura appuyé sur la sonnette. Cette photo sera automatiquement envoyée vers votre smartphone au travers de l’application « DiO Home ». Attention, détail important, cette sonnette ne vous permet pas d’interagir avec la personne. De lui parler.

A relire : DiO Connect Plug, une nouvelle solution domotique connectée de Chacon. Chacon est un acteur majeur dans le secteur des produits en électricité pour la maison. Cette fois la marque propose sa nouvelle solution connectée avec ses prises connectées Wi-Fi DiO Connect Plug.

En outre, DiO fournit avec la sonnette connectée DIOBELL B11, un carillon sans fil qui aura une portée de 60 mètres de sorte que non seulement vous recevrez une notification sur votre smartphone, mais en plus vous aurez un avertissement sonore si vous êtes dans la maison et que vous n’avez pas votre téléphone à portée de mains.

Pour la mise en place, elle est en effet très simple. Alimentée par 3 piles AA, elle ne nécessite aucun câblage spécifique, vous pourrez même la fixer au mur en la « collant » sur la façade. La connexion quant à elle se fera au travers d’une connexion Wi-Fi 2.4 GHz.

Une sonnette connectée d’entrée de gamme.

De fait, cette sonnette connectée Wi-Fi DIOBELL B11 est relativement basique et n’a que très peu de fonctions si ce n’est sa connexion Wi-Fi qui vous permettra d’avoir un aperçu de qui se trouve à votre porte. En revanche, il ne sera pas possible de communiquer avec la personne qui sonne à votre porte.

Prix et Disponibilité.

La sonnette connectée DIOBELL B11 est disponible dès à présent en ligne au prix de 39.90€.