Huawei en chute libre sur le marché du smartphone.

Le constructeur chinois Huawei a dû mal sortir la tête de l’eau depuis l’interdiction émise par les États-Unis de commercer avec les firmes américaines. À tel point que la marque perd des parts de marché même sur le marché intérieur chinois. Est-ce la fin d’une marque ?

Voilà maintenant deux ans que les États-Unis ont mis Huawei sur liste noire et interdisant toute compagnie américaine à travailler et commercer avec le géant chinois. Si la marque a su tenir un temps, il semblerait qu’elle soit désormais en mauvaise posture.

Huawei dans le fond du classement.

À défaut de pouvoir intégrer des puces américaines comme le géant Qualcomm, Huawei a du mal à proposer de nouveaux smartphones équipés de 5G. Un comble pour cette entreprise qui dans le segment des télécoms était un poids lourd dans le secteur de l’infrastructure et de solution 5G pour les opérateurs mobiles.

En effet, comme la marque ne sait pas s’approvisionner sur le marché des puces électroniques chez les plus gros fournisseurs et fabricant de puces comme Qualcomm, proposer un smartphone à base de 5G lui est compliqué. Par ailleurs, la marque est aussi confrontée au fait qu’elle ne peut pas utiliser les services de Google. Alors, oui Android One qui est open source peut intégrer ses nouveaux smartphones, mais les API et services comme le PlayStore sont bannis.

Xiaomi, Honor profite du vide de Huawei.

Du coup, faute de sortie de smartphones, même sur le marché chinois la marque a du mal à tenir la cadence. D’autant que les autres géants chinois comme Xiaomi ne cessent de pousser leurs smartphones sur le marché.

Même la marque fille Honor vendue il y a peu à un conglomérat chinois tourne à plein régime et gagne en succès. Honor est d’ailleurs devenu la troisième marque meilleur vendeur sur le marché du smartphone en Chine.

Est-ce que tout cela signifie la fin de Huawei sur le marché du smartphone. On serait enclin à le croire. En tout cas pour le moment. Mais restons prudents, la marque serait susceptible de renaitre à nouveau. La question sera de savoir si la marque développe et investit des moyens colossaux pour y arriver. N’oublions quand même pas qu’en l’espace de 5 ans, la marque peu connue avait su se hisser sur le podium des marques de smartphone au point qu’elle a fait peur aux USA.