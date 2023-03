« Smart Home », SPC s’engouffre dans la domotique connectée.

Avec « Smart Home », l’entreprise espagnole SPC vient d’annoncer qu’elle proposera prochainement une nouvelle solution domotique avec un écosystème de produits IoT alimenté par une technologie révolutionnaire et innovante qui combine l’IA du futur, l’apprentissage par renforcement ou Reinforcement Learning (RL), avec le Big Data.

Le marché de la domotique connectée ne cesse de se développer de plus en plus et de nombreux acteurs du high-tech s’engouffrent dans ce marché. Il faut dire que depuis l’arrivée du Wi-Fi et des smartphones et une harmonisation des normes ZigBee et Zwave avec la nouvelle norme Matter, la mise en place d’une solution domotique devient de plus en plus facile et abordable pour le client final. SPC, qui n’en est pas à ses débuts étoffe sa gamme et annonce une domotique « d’un nouveau genre ».

« Smart Home », domotique, IA et Big Data.

Avec l’explosion des couts de l’énergie, désormais avoir une maison qui consomme le moins possible est devenus important pour les ménages. Et pour arriver, SPC entend proposer aux consommateurs une solution domotique connectée, mais aussi intelligente.

Pour ce faire, la marque va proposer des produits IoT comme des thermostats ou vannes thermostatiques pour chauffage qui s’appuieront sur diverses données. Ainsi, la marque s’associe à l’entreprise Big Data Solutions de manière à ce que les produits connectés agissent selon les données reçues.

Les nouveaux appareils de SPC collectent les données des ménages qui, associées aux données des prévisions météorologiques, créent des modèles d’IA prédictifs à l’aide de l’apprentissage par renforcement (RL). Cette branche de l’intelligence artificielle permet aux produits domestiques intelligents une capacité d’apprentissage individualisée dans leur environnement (la maison).

De la domotique autonome ?

Cela a pour objectif de permettre aux équipements connectés de fonctionner de manière autonome selon les habitudes de la maison concernant les systèmes autorisés : augmenter ou diminuer la température d’une pièce, allumer ou éteindre le chauffage, etc

« En croisant toutes les données du Big Data et de la RL et en les combinant avec les appareils de maison intelligente de SPC, naît ce développement intelligent qui vise à réaliser les plus grandes économies d’énergie de manière automatisée et autonome ».

En outre, il sera même possible à l’utilisateur d’introduire les couts tarifaires de gaz et d’électricité et de mettre un objectif de consommation pour que les différents objets connectés de la domotique de la maison fonctionnent de manière à atteindre cet objectif de consommation.