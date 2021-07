Explosion du marché du smartphone de 12% pour Q2 2021.

Selon les données préliminaires d’une étude menée par Canalys, les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 12% au deuxième trimestre 2021.

Selon le cabinet d’étude et d’analyse de marché Canalys, le marché du smartphone devrait atteindre le chiffre des 320 millions d’unités vendues pour la fin du deuxième trimestre 2021. De fait, le bureau d’étude prévoit une hausse de 12% par rapport à la même période en 2020. À cette époque, les ventes de smartphones avaient atteint le chiffre de 285 millions d’unités.

Quels sont les grands gagnants de cette année ?

Les marques de smartphones qui voient leurs courbes de vente à la hausse cette année sont une fois de plus les marques chinoises. En tête, on trouve le géant chinois Xiaomi avec une progression de 83% par rapport à l’année précédente. Une progression qui est liée notamment au fait que le constructeur de smartphone s’est attaqué au marché mondial et plus seulement à son marché intérieur.

En outre, Xiaomi a subi une croissance spectaculaire sur le marché sud-américain ou il est parvenu à s’imposer avec des smartphones de qualité à bas prix.

Ben Stanton, directeur de recherche de Canalys confirme :

« Xiaomi a subi une croissance rapide à l’étranger, notamment avec une augmentation de plus de 300 % des expéditions en Amérique latine ».

Selon lui, Xiaomi pourrait même venir détrôner Samsung, leader du marché. Il faut dire qu’actuellement à cause des restrictions imposées à Huawei par l’état américain, le Sud-Coréen n’a plus vraiment de concurrent direct.

Cependant, Xiaomi devra également faire face à la concurrence nationale. De fait, Oppo et Vivo sont les deux autres acteurs du marché qui le suivent et qui ont les capacités de prendre encore des parts de marché également.

De son côté le géant américain à la pomme alias Apple tire aussi son épingle du jeu et limite la casse. En effet, Apple ne fait que 1% d’augmentation en terme de ventes en ce deuxième trimestre 2021 par rapport à 2020. 1% qui est notamment dû à l’arrivée de son dernier iPhone intégrant la 5G. Le premier du genre qui a assurément motivé ses fans et clients à enfin remplacer leur iPhone vieillissant.

Effectivement, il semblerait que depuis quelques années, la tendance chez les clients Apple soit de ne plus changer leur iPhone systématiquement à l’arrivée d’un nouveau modèle, mais de passer au moins une voire deux versions.