SmartWings Nowa, des stores connectés compatibles Matter.

Avec ses SmartWings Nowa, la société asiatique SmartWings basée à Hong Kong entend proposer les premiers stores connectés intégrant la technologie Matter pour une intégration dans la domotique de votre maison.

La domotique connectée ne cesse de se développer et de plus en plus de produits dits « classiques » de la maison sont désormais mis à la sauce connectée. Soit en intégrant directement une technologie sans fil soit en ayant la possibilité de venir lui greffer un module de contrôle sans fil comme le propose la marque « Nice » que nous vous avons déjà présentée.

SmartWings Nowa, des stores connectés certifiés Matter.

Ces nouveaux stores type « bateau » occultant SmartWings Nowa sont équipés de la toute dernière norme Matter. Pour rappel, Matter est devenu la norme standard en matière de domotique qui regroupe les technologies Zigbee et Zwave.

Ces stores sont composés en tissus avec une structure unique en nid d’abeille qui emprisonne l’air dans différentes poches, créant une couche d’isolation supplémentaire à vos fenêtres. La marque propose pas moins de six types de tissus au choix.

Pour ce qui est du mécanisme, tout tient dans la partie supérieure du rail qui viendra se fixer sur le dessus de la fenêtre. C’est dans cette partie supérieure que se trouve à la fois le moteur qui fera descendre ou monter le store pour l’ouvrir ou le fermer, mais aussi la batterie intégrée.

De fait, les stores SmartWings Nowa sont équipés d’une batterie de 2600mAh qui servira pour alimenter le moteur de votre store. Une batterie qui pourra se recharger soit via un câble soit via un panneau solaire. Un principe qu’on retrouve déjà depuis quelque temps d’ailleurs sur les volets extérieurs électriques d’aujourd’hui.

Détail, intéressant, les tores qui peuvent se piloter depuis votre smartphone sont également compatibles avec d’autres services comme Google Home, Alexa ou encore Smarthings de Samsung. Comme pour la plupart des objets connectés, il sera également possible via l’application de configurer des scénarios pour l’ouverture ou la fermeture des stores en les couplant à d’autres actions (allumage des lampes…), mais aussi pourquoi pas en fonction de la luminosité du soleil ou selon la météo.

Prix et Disponibilité.

Disponibles actuellement depuis la plateforme de fonds participatifs Indiegogo, les stores SmartWings Nowa sont proposés au prix de 301€. Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2023.