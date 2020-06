Q1 2020, le marché du smartphone chute de 20% !

On vous l’annonçait déjà début du mois de mai. Le marché du smartphone se porte mal et Q1 2020 est le pire trimestre du marché des smartphones ! Gartner vient de publier son analyse et constate une chute mondiale de 20% du marché.

Le Covid-19 aurait-il eu raison du marché du smartphone ? À en croire les chiffres, il semblerait bien que oui. En tout cas pour ce qui est du premier trimestre de cette année. En effet, Gartner vient de publier à son tour ses chiffres et le moins que l’on puisse dire c’est que ça fait mal aux fabricants de smartphones.

Une chute de 20% qui a touché le top 5 des acteurs du marché à savoir Samsung, Huawei, Apple, Oppo et Xiaomi qui est le seul opérateur qui s’en sort pas trop mal.

En effet, comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, Samsung a subi une perte de ses ventes de 22.7% avec un volume de vente qui est passé de 71621 unités à 55333 unités pour le premier trimestre 2020 en comparaison avec le premier trimestre 2019.

Par ailleurs, Huawei doit lui aussi faire face à une chute importante de 27%. Ainsi ce sont 42499 unités vendues au premier trimestre 2020 contre 58436 unités vendues au premier trimestre 2019.

Ensuite, c’est au tour du constructeur chinois Oppo de perdre pas moins de 19% avec un volume de vente de 23949 unités pour le premier trimestre 2020. Alors qu’en 2019, le fabricant chinois avait vendu 29589 unités.

Apple et Xiaomi limitent la casse !

Effectivement, Apple et Xiaomi sont ceux qui s’en sortent le mieux ou du moins qui limite le plus la casse. De fait, Apple n’a subi une perte des ventes que de 8% entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2019.

De son côté, Xiaomi fait plus que limité la casse en faisant un bilan positif si on peut dire. De fait, Xiaomi a fait plus 1.4% de ventes. Le constructeur a vendu 27817 unités pour le premier trimestre 2020 contre 27424 pour le premier trimestre 2019.

Reste à voir désormais comment va se comporter le second trimestre 2020.