« Plan Thermostat », le gouvernement a validé l’aide pour les thermostats connectés.

Annoncé dans le cadre du plan de sobriété énergétique par la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher il a quelques semaines, la prime que pourront percevoir les consommateurs à l’achat d’un thermostat connecté a été validée et prend court dès le 1er décembre 2023.

L’hiver arrive tout doucement et la chute de température par la même occasion. Une période où la plupart des citoyens vont être « contraint » à utiliser davantage les systèmes de chauffage. Ce qui va générer plus de consommation et apporter des couts supplémentaires. Mais l’état apporte une solution.

« Plan Thermostat », une prime pour installer un thermostat connecté.

Afin de réduire la fracture et la facture énergétique des citoyens, l’état vient de valider une nouvelle mesure qui consiste à offrir une prime à tous ceux qui décideront d’installer un thermostat connecté.

Effectivement, le gouvernement veut permettre à tout un chacun de s’équiper d’un thermostat connecté afin que celui-ci apporte une solution pour réduire les couts de chauffage dans les foyers.

La bonne nouvelle c’est que cette prime permettra de couvrir jusqu’à 520 euros du prix d’achat et d’installation d’un thermostat programmable. De fait, si certains profitent de nos tests de thermostats connectés pour en installer un chez eux, d’autres passeront par un chauffagiste qualifié pour en faire l’installation.

Une prime qui démarre dès vendredi !

Si au départ, il était question que cette prime soit disponible à partir du 1er janvier 2024, le gouvernement a revu sa copie pour que cette prime soit éligible dès le 1er décembre. Ce qui permettra ainsi de faire des économies de chauffage dès le mois de décembre.

Notons au passage que cette prime donnera ainsi un coup de pouce au citoyen qui pour rappel, sera obligé dès janvier 2027 de s’équiper d’une solution de chauffage connectée. Selon le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, le passage au thermostat connecté permettrait de réduire de 15% la consommation énergétique par ménage.

Il est vrai que généralement, l’installation d’un thermostat connecté permet de réguler plus facilement la température dans l’habitation et de régler ainsi au mieux la consommation de chauffage que celui-ci soit au gaz, au mazout ou électrique.