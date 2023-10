Le marché du smartphone se redresse ? C’est ce que nous affirme un nouveau rapport d’analyse de marché de Canalys.

Selon les dernières données de Canalys, le marché du smartphone a connu une légère baisse de 1% au troisième trimestre 2023. Une baisse qui selon le bureau d’analyse est un signe du ralentissement de son déclin. Le marché du smartphone passerait-il dans le vert en 2024 ?

Si vous suivez l’actualité du smartphone et la nôtre en particulier, vous n’êtes pas sans savoir que depuis 2 ans, le marché du smartphone ne se porte pas vraiment bien. Il faut dire que cela fait plusieurs années maintenant que le marché du smartphone n’est plus une mine d’or pour les marques. Alors, certes, on a eu droit à une bouffée d’oxygène liée à l’après Covid et l’arrivée de la 5G qui ont « poussé » les utilisateurs à investir dans un nouveau smartphone pour bénéficier de la 5G.

Le marché du smartphone, un marché en déclin, mais qui se redresse ?

Soutenu par la reprise régionale et la demande de mises à niveau de nouveaux produits, le marché des smartphones a enregistré une croissance séquentielle à deux chiffres au troisième trimestre, avant les saisons de ventes.

Un marché dopé notamment par une reprise des ventes en Chine. La cause ? Un climat moins négatif et des produits haut de gamme qui séduisent de plus en plus. C’est le cas par exemple chez Samsung avec ses Galaxy S23, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. La marque mise en effet principalement sur ses smartphones haut de gamme et pliable qui semble avoir la cote auprès des consommateurs. Reste toutefois le prix pour ces smartphones qui est encore pour le moins très élevé.

Samsung n’est d’ailleurs pas le seul nous confie Amber Liu, analyste chez Canalys :

« Les nouveaux lancements de Huawei et d’Apple ont électrisé le marché ce trimestre, surpassant les renouvellements de séries phares de nombreux autres fournisseurs. La nouvelle série Mate de Huawei, dotée du dernier chipset Kirin, a suscité une réaction enthousiaste des consommateurs en Chine continentale. Les opérateurs s’empressent de s’approvisionner en appareils Huawei pour répondre à la demande croissante. Pendant ce temps, Apple renforce sa nouvelle série d’iPhone 15 avec des performances et des fonctionnalités nettement améliorées pour stimuler continuellement la demande. »

Attention à une nouvelle rechute !

Même si les experts de chez Canalys voient là une possibilité de reprise du marché du smartphone, ils restent prudents et conseillent de faire de même aux constructeurs et autres vendeurs. En effet, vu la conjoncture actuelle et les incertitudes tant économique que géopolitique, les consommateurs devraient malgré tout rester prudents.

En outre, les habitudes des consommateurs ont, elles aussi, quelque peu changé. En effet, même chez certains geek ou fan, les plus réfléchis ne s’empressent plus de se ruer sur le nouveau modèle de leur marque fétiche préférant passer une génération. Une attitude qui se justifie à la fois par rapport à la situation économique, mais aussi par la faible innovation d’une génération à l’autre.

Pour ce qui est des constructeurs pour T3 2023, le podium est composé de Samsung (premier vendeur avec 20% de part de marché), Apple (17% de part de marché), Xiaomi fermant la troisième place (14% de part de marché) juste devant Oppo.