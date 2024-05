Apple toujours leader du marché US mais Samsung se rapproche !

Bonne nouvelle pour Apple parmi toutes les mauvaises de ces dernières semaines, le géant américain reste leader du marché du smartphone à 52%, Mais sans pour autant prendre des parts de marché. Le grand gagnant en revanche n’est autre que Samsung.

Le marché du smartphone est assez critique depuis un peu plus de 2 ans et seul le passage vers la 5G a permis un moment une poussée vers le haut du marché. Après plusieurs trimestres catastrophiques, voilà à présent deux trimestres stables et à la hausse. Apple sur son territoire reste toujours leader, mais…

Apple, leader du marché US avec 52% de part de marché.

À l’occasion d’un nouveau rapport d’analyse fait par le bureau d’étude Counterpoint Research, on apprend qu’Apple reste actuellement leader du marché du smartphone US pour le premier trimestre avec une part de marché supérieur à la moitié du marché avec 52%.

Si cela pouvait être une bonne nouvelle, le bureau d’étude temporaire en soulignant qu’Apple n’a pas pris de part de marché supplémentaire. Pire, son concurrent direct Samsung quant à lui est passé de 27% de part de marché à 31%. C’est d’ailleurs pour Samsung son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2020.

L’IA à la rescousse de l’iPhone ?

Selon le cabinet d’étude, il se pourrait que la hausse des parts de marché d’Apple puisse se faire lors des 3e et 4e trimestres de cette année. Mais que cela dépendra surtout de l’arrivée du nouvel iPhone et de ses nouvelles fonctionnalités.

En effet, selon Hanish Bhatia, directeur associé de Counterpoint Research, si l’intégration de l’IA et des fonctions liées à l’IA sur un smartphone deviennent des évolutions intéressantes pour le consommateur, il se pourrait alors que ceux-ci décident de remplacer leur iPhone actuel pour le nouveau modèle.

Bien sûr pour cela, il faudra attendre le mois de septembre 2024 qui est en général le mois de sortie de l’iPhone. On verra alors d’ici la fin de l’année si l’iPhone 16 sera alors le modèle de la croissance pour Apple et le smartphone le plus IA de la gamme jamais créé et ce qu’il apportera de plus par rapport à la concurrence qui a déjà prix le « train de l’IA ». On pense notamment à Samsung avec son tout dernier Galaxy S24.