Bon Plan Boulanger : 40% de remise sur les écouteurs JBL Free II Noir.

En cette période estival, Boulanger nous propose une belle remise sur le prix des écouteurs JBL Free II Noir. Ces écouteurs de type intra auriculaire sont une bonne solution pour otus ceux qui veulent écouteur de la musique discrètement durant leur séance de sport, dans le train…

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques générales

Type : Ecouteurs

Couleur : Noir

True wireless (100% sans fil) : Oui

Caractéristiques sonores

Hi-Res Audio : Non

Réponse en fréquence : 20 à 20 000 Hz

Impédance (Ohms) : 16 Ohms

Sensibilité (dB) : 95 dB

Niveau maximal de pression sonore (dB) : 95 dB

Fonctionnalités

Contrôle des appels : Oui

Micro intégré : Oui

Kit mains-libres : Micro intégré

Résiste à la transpiration : Oui

Indice d’étanchéité : IPX4 : Protection contre les projections d’eau

Résiste à la poussière : Non

Détection de port : Oui

Boutons / Tactile : Appels + musique + assist. Vocal

Construction

Type d’écouteur : Intra-auriculaire

Connectivité

Longueur du câble : Pas de câble

Type de Bluetooth : 5.0

Bluetooth : Oui

Connexion multipoint : Oui

Application dédiée : Non concerné

Compatibilité

Compatible assistant vocal : Alexa et Google Assistant

Assistant vocal intégré : Non

Alimentation

Autonomie : jusqu’à 24h

Autonomie supplémentaire avec l’étui de recharge : jusqu’à 18h

Charge rapide : Non communiqué