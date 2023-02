Test : YALE Caméra d’intérieur Wifi Panoramique

Aujourd’hui on vous présente en test la « YALE Caméra d’intérieur Wifi Panoramique ». Le marché des caméras d’intérieur est en forte croissance en raison d’un accroissement de la demande pour la sécurité à la maison et la surveillance à distance. Les caméras offrent des fonctionnalités avancées telles que la détection de mouvement, la vidéo en direct, la conversation en temps réel à distance et la compatibilité avec des assistants intelligents tel que Google Assistant ou Alexa. Les consommateurs peuvent choisir parmi une variété de caméras adaptées à leurs besoins en termes de qualité, coût et fonctionnalités.

Les marques reconnues telles que Yale proposent des options fiables. Aujourd’hui nous allons tester un modèle Wifi d’intérieur avec une fonction panoramique mais pas que. Voyons ce que cette caméra à coût raisonnable possède d’attrayant.



Préambule.

Yale est une société leader dans la production de serrures et de systèmes de sécurité pour les maisons et les entreprises.

Fondée en 1840 par Linus Yale, il a ouvert son premier magasin de serrures de banque artisanales et, plus tard, une usine de serrure pour enfin fabriquer la serrure à cylindre qui est, encore aujourd’hui, la base de la plupart des serrures que l’on connait.

En 2000, Yale a été rachetée par ASSA ABLOY qui est le premier groupe mondial de serrures.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Résolution: Full HD 1080p

Vision nocturne: 10m

Connexion: Wi-Fi

Sirène: 80dB

Mode de confidentialité: Oui

Panoramique: 0-355°

Source d’alimentation: adaptateur secteur

Microphone et haut-parleur: intégré

Emplacement pour carte Micro SD: jusqu’à 256 Go (non inclus)

Bouton de réinitialisation: Oui

Zoom numérique: x16

Inclinaison: – 5° – 80°

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La caméra

L’adaptateur secteur

Le câble USB (absent sur la photo)

Le mini mode d’emploi

Le kit de fixation (vis, chevilles, plaque)