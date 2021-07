Avec sa TAG Heuer connected Watch « Super Mario », le fabricant de montres lance une version limitée de sa montre connectée en partenariat avec Nintendo. Une version limitée à 2000 exemplaires et qui a séduit bon nombre de consommateurs.

Qui ne connait pas Mario le plombier italien qui est né dans les années 80-90 et qui est le fruit de Nintendo. Le petit plombier a séduit des générations de gamers au point qu’encore de nos jours, les versions les plus récentes de « Super Mario » sont toujours d’actualité.

TAG Heuer connected Watch « Super Mario », une autre manière de voir le sport.

TAG Heuer, acteur majeur dans le monde de l’horlogerie et du sport a donc choisi Mario pour proposer une édition limitée de sa montre connectée sportive la TAG Heuer connected Watch.

Si la montre et son coffret arborent les couleurs et les signes de Mario, les ingénieurs de TAG Heuer ont poussé le concept bien plus loin que le simple fait d’estampiller leur montre à l’effigie du plombier.

Effectivement, cette montre qui est proposée en édition limitée ne se contente pas d’arborer un look « Super Mario ». Tag Hauer a carrément intégré dans son système d’exploitation le plombier dynamique.

Ainsi « Super Mario » devient sur cette édition votre coach sportif. Il vient vous saluer dès le matin à votre réveil et reste actif et dynamique tout au long de vos entrainements. Mieux comme pour dans un jeu vidéo, au fur et à mesure que vous développez votre activité sportive, des « bonus » apparaissent et on peut voir Mario qui effectue des figures, vous donnes des informations…

Des « goodies » en fonction de votre évolution sportive.

Ainsi, Mario hérite de super champignons qui le fait grandir, un tuyau de téléportation apparait, bref, on retrouve les codes du jeu que l’on peut avoir sur la console quand on joue à Super Mario, mais cette fois sur la montre au fur et mesure que l’on atteint ses objectifs sportifs.

Et cerise sur le gâteau, lorsque votre objectif sportif est atteint, on peut voir Mario grimper sur une barre pour attraper le drapeau comme il le fait dans le jeu.

Prix et Disponibilité.

Si vous êtes intéressé, il semblerait qu’il va falloir aller vite pour espérer encore acquérir un exemplaire de cette montre. En effet, la TAG Heuer Connected x Super Mario Édition est limitée à 2000 pièces et a été commercialisée le 15 juillet au prix de 2000€.