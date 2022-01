Nouveaux ASUS TUF Gaming F17 et F15 !

Avec l’arrivée du CES et de ses nouveautés Asus dévoile les ASUS TUF Gaming F17 et F15 nouvelle génération. Une nouvelle génération encore plus performante.

Le constructeur asiatique Asus revient à l’occasion du CES de Las Vegas sur une gamme de produits qu’il affectionne, celle des ordinateurs portables gaming. Et quoi de plus naturel que de prendre des modèles phare et de leur donner un coup de jeunesse.

ASUS TUF Gaming F17 et F15, du frais, du neuf !

Alors, oui cette nouvelle série aura de quoi séduire les plus exigeants avec tout d’abord, l’intégration du processeur Intel Core i7-12700H de 12ème génération. Ensuite, la marque annonce également un choix musclé pour ce qui est des cartes graphiques, soulignant que ces nouveaux modèles acceptent jusqu’à un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 au TGP maximal de 140W.

Nouveauté pour 2022, tous les ordinateurs portables ASUS TUF Gaming sont équipés d’une partie matérielle, un Switch MUX.

De la puissance et du refroidissement.

Autre nouveauté, les nouveaux ventilateurs Arc Flow Fans™. Ces nouveaux ventilateurs sont équipés de 84 pales, chacune d’elles présentant une épaisseur variable. Un choix fait par Asus qui souligne que l’épaisseur à seulement 0,1 mm à l’extrémité de la pale réduit les turbulences et améliore la circulation de l’air globale.

Enfin, un des points clé également, l’écran. Pour ce faire, le constructeur asiatique a équipé ses ASUS TUF Gaming F17 et F15 d’écran Full HD 300Hz ou QHD 165Hz selon le choix et l’exigence du client.

À l’intérieur des ordinateurs portables, on trouve un emplacement pouvant accueillir pas moins de deux SSD. Des emplacements compatibles PCIe® 4.0. Pour ce qui est de la mémoire, Asus intègre de la mémoire DDR5 cadencée à 4800 MHz.

Pour ce qui est de la connectivité et l’accès à internet, l’utilisateur pourra compter sur une solution Wi-Fi 6. Le Bluetooth est lui aussi présent pour venir greffer un casque audio sans fil, une souris sans fil ou un clavier sans fil. Le tout tient dans un châssis léger et fin de moins de 20mm.

Prix et Disponibilité.

L’ASUS TUF Gaming F17 sera disponible au cours du 1er trimestre 2022 à partir de 1 799 € TTC prix public conseillé chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store. Le prix et la date de disponibilité de l’ASUS TUF F15 seront confirmés prochainement.

L’ASUS TUF Dash F15 sera disponible au cours du 1er trimestre 2022 à partir de 1 299 € TTC prix public conseillé chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.