Test : ASUS ROG Zephyrus M16, le très haut de gamme du gaming portable

ASUS ROG Zephyrus M16 ? Nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter et de tester d’autres produits de la gamme RoG d’Asus. Aujourd’hui c’est au tour du Zephyrus GU603HR-004T, déjà annoncé plus tôt sur nos news. La marque orientée pour les gamers frappe encore fort avec cette version plus que bien équipée. Retrouverons-nous une expérience de jeu optimale ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble.



Préambule.

Le nom ASUS vient des quatre dernières lettres du nom Pegasus (Pégase), le célèbre cheval ailé de la mythologie grecque. ASUS s’inspire de la force, de la pureté et de l’esprit aventureux de cette créature fantastique pour toujours relever de nouveaux défis en matière d’innovations et de produits. Asus fait partie des leader des constructeurs d’ordinateurs portables et avec sa marque Republic of gamers alias ROG, le public sélectionné est clairement orienté vers les gamers. Fleuron de l’industrie de la tech taiwanaise, la société Asus étend sa gamme allant des cartes mères aux smartphones.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Processeur Intel Core i9-11900H (Octo-Core 2.1 GHz – 2.5 GHz / 4.9 GHz Turbo – 16 Threads – Cache 24 Mo)

(Octo-Core 2.1 GHz – 2.5 GHz / 4.9 GHz Turbo – 16 Threads – Cache 24 Mo) 32 Go de mémoire vive DDR4 (16 Go intégrés + 1x 16 Go – maximum 48 Go au total)

Ecran de 16″ avec résolution QHD+ (2560 x 1600 pixels)

(2560 x 1600 pixels) Dalle de niveau IPS avec fréquence d’affichage de 165 Hz et temps de réponse de 3 ms

et temps de réponse de 3 ms Puce graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6 (1390 MHz – 80 Watts / 100 Watts Dynamic Boost)

avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6 (1390 MHz – 80 Watts / 100 Watts Dynamic Boost) Fonctionnement ultra-rapide avec un SSD M.2 PCIe 4.0 de 2 To

Connexion sans fil Wi-Fi AX + Bluetooth 5.2

1 connecteur HDMI 2.0b compatible 4K@60 Hz + 1 port Thunderbolt 4 + 1 port USB-C avec support du signal DisplayPort 1.4

Clavier Gamer avec rétroéclairage RGB

Haut-parleurs 2x 2 Watts + subwoofer 4+ 2 Watts

Adaptateur secteur 240 Watts

Poids : 1,9kg

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Zephyros

Cable d’alimentation