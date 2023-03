Yale Serrure de meuble connectée, sécurisez vos armoires.

Avec sa Yale Serrure de meuble connectée, le fabricant Yale étoffe sa gamme en matière solution connectée « Yale Access ». Une serrure dédiée à votre mobilier d’intérieur.

Yale, acteur majeur dans le domaine de la sécurité et bien connu dans le monde pour ses serrures, cadenas s’est lancé depuis quelque temps dans la sécurité connectée avec notamment sa gamme Yale Access. Cette fois la marque propose une serrure connectée, mais pour l’intérieur de votre maison.

Yale Serrure de meuble connectée, une solution pour verrouiller vos armoires.

« Facile à installer et à utiliser, la Yale serrure de meuble connectée se fixe à l’intérieur de la plupart des armoires et tiroirs pour un rangement sûr »

Voilà le slogan émis par la marque pour cette nouvelle solution en matière de serrure. Un dispositif qui se présente sous la forme d’un cube de 47.6mm (h) x 40.6mm (L) x 51.5mm (l) pour un poids de 76 grammes. À cela ajouté le système à fixer à l’intérieur de votre porte et qui viendra bloquer la porte selon vos désirs.

La Yale Serrure de meuble connectée fonctionne en Bluetooth et est contrôlé par l’application Yale Access. Grâce à l’application, il est ainsi possible de verrouiller ou déverrouiller la serrure. En outre, l’application permet d’avoir un historique des ouvertures et fermetures de la serrure. Il est également possible de configurer la serrure pour que celle-ci soit par défaut verrouillée automatiquement. La serrure de meuble connectée peut être montée sur des portes d’armoires existantes avec des portes simples ou doubles et des tiroirs. La mise en place reste à la portée de tous.

Du Bluetooth, mais aussi accessible de n’importe où.

En effet, outre la connexion Bluetooth direct avec un smartphone, Yale souligne qu’il est possible d’ajouter un pont réseau Bluetooth/Wi-Fi pour que la Yale Serrure de meuble connectée soit accessible même si vous n’êtes pas dans la maison. En outre, elle devient compatible avec les assistants Google, Alexa, Apple et IFTTT.