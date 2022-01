Les voitures d’aujourd’hui de plus en plus connectées.

De nos jours, les voitures deviennent de plus en plus sophistiquées. Avec l’évolution incessante de la technologie, les véhicules intègrent aujourd’hui de plus en plus de connectivités (Bluetooth, 4G/5G, etc.) permettant plus de possibilités, plus d’assistance et bien plus encore. Ces objets high-tech ont principale fonction d’améliorer votre confort et votre sécurité sur la route. Ils peuvent entre autres détecter une place de parking disponible, des signes d’endormissement du conducteur, etc.

Le marché automobile touché par la pénurie des puces électroniques

Cependant, l’industrie automobile souffre actuellement de pièces électroniques. En raison de cette pénurie de puces électroniques, certaines entreprises automobiles comme Mercedes, Toyota et BMW ont dû suspendre temporairement l’activité de leurs usines. Qui plus est, le délai de livraison pour une voiture neuve est relativement long en fonction du constructeur automobile. Ainsi, les consommateurs se dirigent parfois vers un garage auto occasion.

Un marché automobile de plus en plus connecté

De nos jours, le marché de l’automobile est de plus en plus connecté. La première voiture connectée a vu le jour avec l’arrivée du Bluetooth. Grâce à cette connectivité, il est désormais possible de relier votre voiture à votre appareil mobile. Par exemple, en cas de crevaison ou de sous-gonflage de vos pneus, votre voiture pourra envoyer une notification sur votre mobile. Il vous est même possible de piloter votre voiture à distance depuis votre Smartphone.

L’arrivée de la 5G pourrait révolutionner l’industrie automobile

Dans le domaine de la télécommunication, la 5G constitue une véritable révolution. Le lancement de la 5G Stand Alone est prévu pour cette année 2022. Elle devrait apporter des fonctions de gestion intelligente du réseau. Elle devrait également apporter une interactivité presque en temps réel. La 5G devrait avoir un impact important dans le secteur automobile.

En effet, un bon nombre de constructeurs automobiles ont choisi de travailler en partenariat avec les opérateurs mobiles pour pouvoir exploiter convenablement la 5G. Grâce à cette connectivité, les voitures pourraient être capables de communiquer entre elles. Les nouveaux services connectés pourraient offrir au conducteur et aux passagers une meilleure expérience sur route.

La connectivité automobile améliore la sécurité et le confort sur la route

L’arrivée de l’internet a complètement révolutionné le monde de l’industrie automobile. En effet, les différentes connectivités ont changé notre manière de conduire. Elles permettent notamment d’améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers sur la route. De nos jours, la plupart des véhicules sont équipés de fonctionnalités intelligentes comme le freinage d’urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de la trajectoire, etc.

Votre voiture pourra vous alerter et même stopper votre voiture en cas de danger potentiel sans intervention de votre part. Les différentes technologies embarquées sur nos véhicules peuvent ainsi renforcer votre sécurité sur la route. Mais elles contribuent également à rehausser votre niveau de confort routier. Bientôt, il vous sera possible de démarrer votre voiture via votre Smartphone. Il serait possible de demander à votre voiture de se garer toute seule.

Vous l’aurez compris, les différentes connectivités vont permettre de rendre votre conduite beaucoup plus confortable et sécuritaire. Vous pourrez ainsi réduire votre stress durant un trajet. Si vous êtes distrait sur la route, votre voiture vous avertira et réagira à votre place en cas de non-réaction de votre part.