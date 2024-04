CTA4 connectée, la centrale nouvelle génération de Murprotec intègre une solution de domotique connectée au réseau WiFi de la maison.

Avec cette nouvelle centrale CTA4 connectée, la société Murprotec, leader européen dans le traitement de l’air et de l’humidité, souhaite apporter une nouvelle solution pour améliorer la qualité de vie des occupants et de leur maison.

Depuis quelques années, la domotique a pris une part de plus en plus importante dans nos maisons. Que ce soit de la domotique des plus basique comme des lampes connectées, des sonnettes connectées ou thermostat connecté à des solutions plus complexes. Cette fois, Murprotec pense au bien-être des gens de la maison.

Murprotec CTA4, une centrale connectée pour le traitement de l’air.

Avec sa nouvelle Murprotec CTA4, la marque propose une nouvelle centrale connectée qui intègre une solution de domotique connectée au réseau Wi-Fi de la maison.

La centrale de traitement d’air CTA4 a un fonctionnant de principe d’insufflation. Contrairement aux systèmes de VMC qui agissent par aspiration de l’air vicié pour le rejeter à l’extérieur et faire entrer de l’air extérieur non filtré, l’air injecté par la CTA4 agit comme un piston, mettant en surpression toutes les pièces et expulsant l’air humide, vicié et pollué vers l’extérieur.

Autonome, la centrale puise directement l’air extérieur par l’intermédiaire d’un point d’entrée équipé d’un préfiltre, éliminant tout polluant de l’air de type pollen, bactérie ou poussière et réduisant la condensation et ses effets néfastes tels que moisissures ou auréoles d’eau.

Connectée pour plus d’efficacité ou que vous soyez.

Avec sa partie connectée qui permettra de connecter la centrale via Wi-Fi à internet. La centrale bénéficie d’un service de télémaintenance, permettant à l’utilisateur un pilotage depuis une interface mobile, tablette ou portable. La marque met en avant l’aspect pratique de cette connectivité pour notamment les propriétaires de seconde résidence.