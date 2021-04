HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition, la nouvelle montre connectée dévoilée par Huawei la semaine dernière. Une nouvelle édition qui revisite dans un style plus classe le modèle HUAWEI WATCH FIT lancée en septembre 2020.

Huawei est quelque peu dans le creux de la vague dans le segment des smartphones depuis que l’état américain a estampillé le constructeur sur liste noire. Huawei a d’ailleurs revendu sa marque fille Honor pour continuer à faire évoluer celle-ci en attendant que la maison mère sorte de ce bourbier d’interdiction américaine.

HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition, la même mais en plus classe.

Malgré tout, cela n’a pas empêché le géant chinois à sortir une nouvelle édition de sa montre HUAWEI WATCH FIT qui avait été présentée il y a voilà maintenant un peu plus de six mois. Une montre classe, mais qui joue aussi la carte de la santé.

Ainsi, cette « Elegant Edition » adopte un cadre en acier inoxydable avec une surface en verre poli. Pour accompagner la montre, Huawei a opté pour un bracelet en fluoroélastomère de couleur blanche ou noire selon le modèle. Un bracelet agrémenté d’une boucle en acier également.

Car cette montre se décline en deux variantes : Blanc (Frosty White) et Noir (Midnight Black) .

Comme vous pouvez le voir sur les photos, cette montre est dotée d’un écran rectangulaire. Écran sur lequel viendront s’afficher toutes les informations nécessaires.

Fonctions sportives et analyse pour la santé.

Cette HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition est équipée d’un capteur de saturation en oxygène du sang (SpO2). Le capteur offre un suivi tout au long de la journée. En outre, en cas de mesure à risque, la montre donnera une alerte à l’utilisateur.

Ce modèle retrouve aussi des fonctions sportives présentes sur les versions précédentes. Notamment 96 modes d’entraînement, 12 cours de fitness. L’objectif étant ici de permettre à l’utilisateur de cibler les exercices en fonction de ses besoins : brûlage des graisses, tonification

et soulagement des tensions au niveau des épaules, du cou.

Gainage pour avoir des tablettes de chocolat au niveau des abdos, travail des fessiers… Enfin, la montre propose également 13 cours de running intégrés pour les coureurs de tous niveaux.

Huawei nous fournit ses explications :

Pendant la course, la montre connectée décompose les instructions de running et analyse le décompte des pas grâce à de multiples capteurs et au GPS intégré. La technologie intelligente de Huawei offre aux utilisateurs des conseils de running et d’entraînement en temps réel pour accroître l’efficacité de leurs séances et éviter les risques de blessures.

Autant d’information que le propriétaire de la montre pourra retrouver avec l’application Huawei Health sur son téléphone. De plus, grâce à l’application installée sur le smartphone, il sera possible au porteur de la montre d’avoir un aperçu complet et journalier de son activité sportive et l’état de sa santé.

Ainsi, il pourra faire une auto-évaluation de sa condition physique et de son état de santé soit par jour, soit par semaine.

Autonomie et charge rapide.

La montre dotée de Bluetooth pourra être synchronisée avec n’importe quel smartphone Android. Son autonomie annoncée par Huawei est de 10 jours avec les fonctions « fréquence cardiaque » et « sommeil » activées.

Différents thèmes sont disponibles et en plus, la montre peut également afficher des fonctionnalités comme bien sur l’heure, la date, mais aussi la météo du jour et à venir. De même que l’heure du lever et du coucher du soleil ou encore les cycles lunaires.

La charge de la montre se fera via induction et avec une technologie fast charge. Ainsi selon le géant chinois, une charge de cinq minutes permet à la montre connectée de tenir toute une journée en utilisation normale.

HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition, prix et disponibilité.

Cette nouvelle version HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition est d’ores et déjà disponible chez tous les partenaires de la marque. Elle est proposée au prix de 129.99€.