Huawei étend Curve Pay à ses montres connectées : paiement sans contact, compatibilité et fonctionnement en Europe

Huawei accélère sur les paiements mobiles en Europe. Le constructeur annonce l’arrivée de Curve Pay sur les montres connectées Huawei, une fonctionnalité qui permet de régler directement depuis le poignet, sans smartphone. Cette évolution concerne plusieurs modèles récents et s’inscrit dans une tendance forte : la généralisation du paiement sans contact sur les wearables.

Le fabricant chinois poursuit ainsi l’expansion de son écosystème. Avec l’intégration de Curve Pay sur les montres connectées Huawei, la marque étoffe ses services connectés et renforce l’autonomie de ses appareils. Une stratégie cohérente avec la montée en puissance de ses wearables sur le marché européen.

Présentation de Huawei

Huawei s’impose comme un acteur majeur des technologies grand public, notamment sur le segment des montres connectées. Ces dernières années, la marque a multiplié les lancements et élargi son catalogue de wearables. Avec cette nouvelle intégration, le fabricant poursuit sa stratégie visant à enrichir son écosystème et à proposer des fonctionnalités toujours plus autonomes.

A relire : HUAWEI GT Runner 2 : une montre connectée pensée pour accompagner les coureurs du quotidien au marathon La HUAWEI GT Runner 2 s’inscrit dans une tendance de fond : l’usage croissant des montres connectées pour structurer l’entraînement en course à pied. Pensée pour accompagner les coureurs, elle combine suivi…

Paiement sans contact : une expérience directement au poignet

L’arrivée de Curve Pay sur les montres connectées Huawei permet aux utilisateurs de payer en magasin sans sortir leur téléphone. Le fonctionnement repose sur la technologie NFC, déjà largement adoptée pour les paiements mobiles.

Il suffit d’approcher la montre d’un terminal compatible pour valider une transaction. Cette approche vise à simplifier les usages quotidiens, notamment dans les transports ou les commerces.

Huawei cherche ici à proposer une expérience fluide, adaptée aux usages mobiles.

Une compatibilité étendue sur plusieurs modèles

Le déploiement de Curve Pay sur les montres connectées Huawei concerne une large partie de la gamme récente.

Les modèles compatibles incluent :

HUAWEI WATCH Ultimate 2

HUAWEI WATCH GT 6

HUAWEI WATCH GT 5

HUAWEI WATCH FIT 4

HUAWEI WATCH 5

Cette extension fait suite à l’intégration sur la WATCH GT Runner 2, orientée sport avec GPS avancé et mode marathon.

Huawei adopte ainsi une stratégie progressive en généralisant la fonctionnalité à ses produits récents.

Smart Wallet : une gestion centralisée des cartes

Avec Curve Pay sur les montres connectées Huawei, les utilisateurs accèdent à un portefeuille numérique unifié.

Le Smart Wallet permet :

de regrouper plusieurs cartes bancaires

de choisir facilement la carte utilisée

de bloquer une carte instantanément

Cette approche simplifie la gestion des paiements tout en améliorant le contrôle utilisateur.

Sécurité : des protections renforcées

Huawei met en avant plusieurs dispositifs de sécurité pour accompagner Curve Pay sur les montres connectées Huawei.

Parmi eux :

détection du retrait de la montre

demande de code d’accès automatique

protection des données bancaires

Ces éléments permettent de limiter les risques en cas de perte ou de vol, tout en maintenant une utilisation simple.

Installation et compatibilité des applications

L’activation de Curve Pay sur les montres connectées Huawei passe par l’installation de l’application dédiée.

Elle est disponible sur :

AppGallery

App Store

Google Play

Galaxy Store

Une fois installée, l’application doit être associée à la montre. Le processus reste accessible, même pour les utilisateurs novices.

Un enjeu stratégique pour Huawei en Europe

Avec Curve Pay sur les montres connectées Huawei, la marque se positionne sur un segment en forte croissance : le paiement sans contact sur wearable.

Ce marché est dominé par des solutions comme Apple Pay ou Google Wallet. Huawei propose ici une alternative intégrée à son propre écosystème.

L’objectif est de renforcer l’indépendance des montres et de réduire la dépendance au smartphone.

Ce qu’il faut retenir

Huawei déploie Curve Pay sur les montres connectées Huawei en Europe.

Le paiement sans contact est désormais accessible sans smartphone.

Plusieurs modèles récents sont compatibles.

La sécurité repose sur des mécanismes avancés.

Cette évolution renforce l’autonomie des wearables.

Positionnement sur le marché

Avec Curve Pay sur les montres connectées Huawei, le constructeur vise le segment des montres connectées polyvalentes.

Face à Apple, Samsung ou Google, Huawei mise sur son écosystème et sa compatibilité élargie. Le public cible inclut les utilisateurs actifs et les adeptes de solutions mobiles sans contrainte.

Cette fonctionnalité répond à une demande croissante de simplicité et de rapidité.

FAQ : Curve Pay sur les montres Huawei

Quelle montre Huawei est compatible avec Curve Pay ?

Les modèles récents comme les WATCH GT 5, GT 6, WATCH 5 et WATCH FIT 4 sont compatibles.

Peut-on payer sans smartphone ?

Oui, la montre suffit grâce au NFC intégré.

Comment activer Curve Pay ?

Il faut installer l’application, ajouter une carte et appairer la montre.

Le paiement est-il sécurisé ?

Oui, avec un code et des protections comme la détection hors poignet.

Curve Pay est-il disponible partout ?

Le service est disponible dans plusieurs pays européens et continue de s’étendre.

Récapitulatif technique

Paiement : NFC sans contact

Application : Curve Pay

Compatibilité : montres Huawei récentes

Sécurité : code + détection hors poignet

Gestion : Smart Wallet

Installation : multi-plateformes

En résumé

Huawei intègre Curve Pay sur les montres connectées Huawei pour simplifier le paiement sans contact. Cette évolution améliore l’autonomie des wearables et s’inscrit dans une tendance forte du marché européen.

D’autres produits de la marque :

Aucun produit trouvé.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

