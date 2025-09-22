Huawei dévoile la série WATCH GT 6 : redéfinition de l’expérience outdoor sport

La nouvelle série Huawei WATCH GT 6 trace une ligne de partage entre technologie de sport et exigence extérieure. Pensée pour les aventuriers comme pour les amateurs de performances, elle allie autonomie prolongée, mesures ultra‐précises et fonctions avancées pour des activités outdoor. Fidèle à son slogan « Ride the Wind », Huawei présente une gamme qui promet de repousser les limites dans plusieurs disciplines.

La marque Huawei, déjà active sur le marché des montres connectées via la série WATCH GT, étoffe son catalogue avec cette sixième génération. En s’appuyant sur ses précédentes réussites, notamment la technologie TruSense, Huawei affine ses capteurs, renforce l’endurance de la batterie et enrichit les usages sportifs pour convaincre un public exigeant.

Autonomie portée à 21 jours et gestion énergétique

Huawei a intégré une batterie nouvelle génération, dite High‐Silicon Stacked Battery, qui augmente la densité énergétique de près de 37 % et la capacité de 65 %.

A relire : Test : Huawei Watch D2, une montre connectée orientée vers la santé. Aujourd’hui, nous examinons la dernière montre connectée de Huawei, la Huawei Watch D2. Cette montre promet d’apporter des innovations dans le suivi de la santé grâce à ses fonctionnalités avancées et son…

Les modèles de 46 mm (y compris la version Pro) embarqueront une batterie de 867 mAh : jusqu’à 12 jours d’usage standard, et 21 jours en mode économie d’énergie. Le modèle 41 mm proposera environ 8 jours en usage normal, et 14 jours en mode basse consommation.

Tailles, design et matériaux repensés pour l’extérieur

La série conserve deux formats : 41 mm et 46 mm pour la version standard, tandis que la version Pro semble être uniquement proposée en 46 mm. L’écran AMOLED du modèle 46 mm affiche une définition de 466 × 466 pixels. Le boîtier Pro sera construit dans des matériaux plus nobles (titane / alliage renforcé) pour plus de robustesse en usage outdoor.

TruSense amélioré et capteurs santé

Huawei étoffe le système TruSense, déjà introduit sur la GT 5, pour offrir des mesures plus complètes et fiables. On y trouve : suivi de la fréquence cardiaque, ECG, saturation en oxygène (SpO₂), suivi du sommeil, et d’autres indicateurs de santé. L’analyse des données de montée/descentes, l’altitude, et des algorithmes intelligents pour anticiper et guider l’effort seront au rendez‐vous.

Fonctions sportives outdoor ciblées

Huawei ne s’arrête pas aux fonctions basiques : la montre propose déjà plus d’une centaine de modes sportifs. La nouvelle gamme introduit des optimisations pour quatre disciplines outdoor principales :

Cyclisme : un compteur de puissance virtuel est proposé, permettant une analyse professionnelle sans matériel externe (FTP, watts estimés, etc.)

Trail running : suivi précis GPS double‑bande, altitude, courbes de dénivelé, gestion en temps réel de l’effort

Golf : cartes de parcours à haute définition, fonctions de précision pour affiner le jeu

Ski : positionnement précis sur les pistes, base de données spécialisée pour les stations, et données d’altitude et vitesse

Ces fonctions, alliées à une résistance adaptée (étanchéité, matériaux renforcés…), font de la GT 6 une montre taillée pour l’extérieur.

Écosystème logiciel et connectivité

La montre devrait tourner sous HarmonyOS version actuelle pour wearables, avec toutes les fonctions habituelles : notifications, NFC (paiement ou clef numérique), GPS double bande, Bluetooth récent. Des couleurs variées sont annoncées, tant pour les bracelets que pour les boîtiers, avec des teintes comme Glacier Gray, Wild Green, Saddle Brown, etc. L’intégration de panneaux personnalisables, de modes de notifications plus sophistiqués est également évoquée.

Comparaison avec les précédents modèles

Par rapport à la WATCH GT 5, la GT 6 apporte :

une autonomie augmentée de façon significative (mode économie jusque 21 jours vs ~14 jours sur GT 5)

des capteurs santé améliorés, plus précis, avec ECG, SpO₂, etc.

un boîtier plus robuste et des variantes de taille/design pour mieux convenir à différents usages

des fonctions sportives avancées, notamment pour le cyclisme puissance, natation/ski etc., avec analyse de performance

Ces améliorations ne constituent pas un changement radical de design, mais bien une optimisation à tous les niveaux. Huawei conserve les codes de la série GT, mais augmente son niveau de performance.

Positionnement sur le marché et usage conseillé

La WATCH GT 6 se positionne clairement comme une montre de sport/outdoor haut de gamme, mais accessible — un pont entre les montres spécialisées (avec capteurs externes) et les montres grand public. Si vous pratiquez régulièrement des activités comme le trail, le ski, le cyclisme ou le golf, et que vous cherchez une montre capable de suivre vos performance tout en offrant une grande autonomie, ce modèle sera pertinent.

Pour les utilisateurs plus occasionnels, les versions plus petites ou standard (41 mm) semblent plus adaptées, en particulier pour le confort au poignet et un usage quotidien discret.

Récapitulatif technique

Tailles de boîtier : 41 mm et 46 mm (version standard), version Pro en 46 mm

Écrans : AMOLED, résolution 466 × 466 pixels (modèle 46 mm) ; 41 mm offre une densité plus élevée

Batterie : 867 mAh pour les modèles 46 mm, 540 mAh pour les 41 mm

Autonomie : jusqu’à 12 jours usage standard / 21 jours en mode économie pour les grandes tailles ; environ 8 jours standard / 14 jours mode économie pour les plus petites

Capteurs santé : fréquence cardiaque, ECG, SpO₂, suivi sommeil, capteurs pour dénivelé, altitude etc.

Connectivité : GPS double bande, Bluetooth, NFC, etc.

Étanchéité / résistance : usage outdoor poussé, étanchéité indiquée (50 m) sur certains modèles

Matériaux : version Pro avec alliage renforcé / titane ; boîtiers variés, finitions différentes selon modèle

Couleurs : large palette annoncée (Glacier Gray, Saddle Brown, Wild Green, etc.) pour boîtier et bracelet

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

