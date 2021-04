HP présente son nouveau PC portable HP ENVY 17.

Le HP ENVY 17 n’est en soi pas vraiment un nouveau PC portable proposé par HP. Toutefois, ce modèle fait peau neuve et hérite des dernières améliorations techniques que la marque peut désormais proposer.

Le monde du PC portable se porte plutôt bien et pour cause. De fait, avec l’arrivée du Covid et la mise en place de solution de télétravail, bon nombre d’utilisateurs ont du faire l’acquisition d’un nouveau PC. Soit via leur entreprise soit à titre privé.

ET naturellement, l’utilisateur lambda s’est dirigé vers un PC portable. Plus petit, moins encombrant, plus flexible qu’un PC de bureau, le PC portable permet de travailler de n’importe où dans la maison. De la cava au grenier, en passant par le salon, le bureau pou même la terrasse quand il fait beau.

PC portable HP ENVY 17, le renouveau.

Alors oui, sur ce point HP reste souvent une valeur de référence et sure en matière de PC portable « de travail ». La marque est d’ailleurs souvent bien intégrée dans les entreprises. Avec ce nouveau PC portable HP ENVY 17, HP met au gout du jour un modèle qu’il vend bien.

Ainsi, ce nouveau venu est équipé des processeurs Intel Core de 11ème génération. De quoi offrir encore plus de performances. Le processeur pourra également compter sur des cartes graphiques NVIDIA MX450. Le but étant ici d’offrir le moins de latence possible à l’affichage.

Tant que nous parlons d’affichage et de vidéo, parlons également de la dalle de l’écran de ce PC portable HP ENVY 17. HP a opté pour une dalle d’écran UHD allant jusqu’à 4K. Bref de quoi avoir une belle résolution pour travailler et un détail clair et net.

Stockage, mémoire, et connectivité…

Le PC portable HP ENVY 17 propose différentes configurations en matière de mémoire et de capacité de stockage. Pour ce qui est du stockage, HP opte systématiquement pour du SSD. LE SSD qui vu la chute des prix devient un standard sur le PC. Pour ce qui est de la mémoire, HP propose différentes configurations allant jusqu’à 32Go de mémoire vive.

Pour ce qui est de la connectivité, ce nouveau PC portable HP ENVY 17 n’est ans en reste non plus. Ainsi, l’utilisateur retrouvera du Bluetooth 5.0 pour ajouter, souris sans fil, casque micro sans fil ou tout autre périphérique sans fil Bluetooth.

Pour le Wi-Fi, grâce à la toute dernière génération de processeur Intel Core de 11ème génération, l’utilisateur pourra bénéficier d’une connexion Wi-Fi 6 (alias 82.11ax). Bref de quoi pouvoir profiter pleinement des débits du Wi-Fi si vous êtes équipé à la maison d’un routeur Wi-Fi 6.

Design sobre et classique et fonctions offertes.

Pour ce qui est du design, HP reste sur ses acquis, à savoir un PC portable avec un châssis gris aluminium brossé, un clavier tout-en-un pour des raccourcis rapides, un pavé tactile dont la taille a été augmentée de 19%.

De plus, son ratio châssis/écran est de 86,3 %. Le poids de ce PC portable HP ENVY 17 est de 2,5 kg.

La marque annonce certaines suites offertes à l’essai comme un essai de 30 jours de la suite Adobe Creative Cloud, comprenant : Premiere Rush, Premiere Pro, et Creative Cloud pour la Photo.

Elle intègre également certaines fonctionnalités comme Thermal Profile ou encore HP Display Control qui permet de configurer facilement les paramètres d’affichage selon la fonction des tâches. Elle propose également la fonction HP QuickDrop qui permet de transférer des fichiers vers et depuis des appareils.

Prix et disponibilité.

HP annonce la commercialisation de ce PC portable HP ENVY 17 pour le mois de mai. Son prix conseillé débutera à partir de 1 499€ TTC.