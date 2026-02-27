HUAWEI FreeBuds Pro 5 : des écouteurs True Wireless avec ANC Dual-Engine et audio sans perte

Les HUAWEI FreeBuds Pro 5 marquent une nouvelle étape dans l’univers des écouteurs True Wireless. Présentés lors d’un événement international à Madrid, ils introduisent une architecture ANC Dual-Engine inédite. Objectif : améliorer la réduction de bruit, affiner la restitution sonore et stabiliser les appels, même en environnement complexe.

De son côté, Huawei poursuit l’évolution de sa gamme audio premium. La marque étoffe son catalogue avec un modèle qui mise autant sur l’innovation acoustique que sur l’intégration logicielle. La gamme du constructeur s’agrandit ainsi avec une proposition orientée qualité sonore, intelligence embarquée et usage quotidien polyvalent.

Une architecture ANC Dual-Engine pour une réduction de bruit repensée

La principale nouveauté des HUAWEI FreeBuds Pro 5 repose sur leur système ANC Dual-Engine. Contrairement aux architectures classiques à moteur unique, Huawei combine ici un haut-parleur ultra-linéaire à double aimant et un transducteur planaire micro ultra-fin.

Chaque élément joue un rôle distinct. Le driver dédié aux basses fréquences cible les bruits continus et sourds, comme ceux d’un transport en commun. Le second moteur, orienté hautes fréquences, neutralise plus rapidement les sons aigus et soudains. Cette séparation permet un traitement plus précis du spectre sonore.

L’ensemble fonctionne avec un modèle MIMO AI Sensing capable d’analyser les données jusqu’à 400 000 fois par seconde. Les deux moteurs coordonnent alors l’émission d’ondes anti-bruit en temps réel. Selon la marque, la réduction de bruit progresse de 220 % par rapport à la génération précédente, avec une adaptation automatique à l’environnement.

Mode Awareness et volume adaptatif : l’intelligence au service de l’écoute

Au-delà de l’isolation sonore, les HUAWEI FreeBuds Pro 5 intègrent un Mode Awareness avancé. Celui-ci s’appuie sur plusieurs microphones et un traitement par intelligence artificielle pour réintroduire certains sons ambiants de manière contrôlée.

Concrètement, l’utilisateur peut rester attentif aux annonces ou aux conversations sans retirer ses écouteurs. L’algorithme ajuste le niveau de restitution des sons extérieurs pour maintenir un équilibre entre immersion et vigilance.

Autre fonction notable : le volume adaptatif. Les écouteurs analysent le bruit ambiant et modifient automatiquement le niveau sonore. Dans une bibliothèque silencieuse ou dans une rue animée, l’ajustement se fait sans intervention manuelle. L’objectif est de préserver la clarté d’écoute tout en limitant les variations brusques.

Audio sans perte et codec L2HC 4.0 : une restitution haute résolution

Sur le plan acoustique, Huawei conserve son approche Dual-Drive. Les HUAWEI FreeBuds Pro 5 associent un système à double transducteur à la technologie L2HC 4.0, un codec propriétaire compatible avec certains smartphones de la marque sous HarmonyOS 4.3 ou version ultérieure.

Cette combinaison permet une transmission audio annoncée jusqu’à 2,3 Mbps, avec prise en charge du 48 kHz / 24 bits. L’objectif est de proposer un audio sans perte et de préserver les nuances de l’enregistrement original.

La séparation physique des hautes et basses fréquences favorise une restitution structurée : graves plus maîtrisés, médiums détaillés et aigus mieux définis. Quatre profils HUAWEI SOUND sont proposés : Balanced, Voice, Classical et Bass. Chaque mode ajuste l’égalisation pour s’adapter aux préférences d’écoute ou au type de contenu.

Appels stables et clairs, même jusqu’à 100 dB

Les appels constituent un autre axe de développement. Les HUAWEI FreeBuds Pro 5 intègrent trois microphones couplés à un capteur à conduction osseuse. Ce dernier capte les vibrations de la voix directement via les os du crâne, améliorant la distinction entre parole et bruit ambiant.

Un algorithme de réduction de bruit d’appel basé sur l’IA traite ensuite le signal. Les bruits environnants sont filtrés tandis que la voix est isolée. Huawei indique une efficacité maintenue dans des environnements pouvant atteindre 100 dB.

La conception inclut également une gestion spécifique du bruit du vent, avec une résistance annoncée jusqu’à 10 m/s. Pour les usages en extérieur, cette optimisation vise à conserver une voix intelligible pour l’interlocuteur.

Design Star Oval, IP57 et connectivité double appareil

Les HUAWEI FreeBuds Pro 5 adoptent un nouveau design baptisé Star Oval. Les écouteurs présentent une finition travaillée avec surface taillée et logo HUAWEI SOUND. Quatre coloris sont proposés : Sand, White, Grey et Blue.

Le boîtier de charge évolue également avec une charnière dissimulée et un format annoncé plus compact que la génération précédente. La version Blue se distingue par un revêtement en cuir vegan, tandis que les autres modèles bénéficient d’une texture micro-grainée.

Sur le plan ergonomique, le design Ergonomic Secure Fit vise un maintien plus stable pour différentes morphologies d’oreille. Les écouteurs sont certifiés IP57 pour la résistance à l’eau et à la poussière (hors boîtier).

Côté usage, la connexion simultanée à deux appareils permet de passer automatiquement d’un smartphone à un ordinateur portable. Une fonction Audio Sharing autorise également le partage d’un flux audio avec une seconde paire compatible. L’application HUAWEI Audio Connect centralise les réglages et mises à jour.

Récapitulatif technique

Architecture ANC Dual-Engine à double moteur

Modèle MIMO AI Sensing (analyse jusqu’à 400 000 fois/seconde)

Système acoustique Dual-Drive

Codec L2HC 4.0 jusqu’à 2,3 Mbps

Audio 48 kHz / 24 bits

4 profils HUAWEI SOUND

3 microphones + capteur à conduction osseuse

Réduction de bruit d’appel optimisée jusqu’à 100 dB

Résistance au vent jusqu’à 10 m/s

Certification IP57 (écouteurs)

Connexion double appareil

Fonction Audio Sharing

Application HUAWEI Audio Connect

Prix de lancement : 199,99 € TTC

