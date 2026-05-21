Mercedes-AMG GT 4 portes : MBUX et MB.OS transforment le coupé sportif en vitrine technologique

Le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes inaugure une évolution importante de l’écosystème numérique de Mercedes-Benz avec l’intégration du système d’exploitation MB.OS et d’une nouvelle génération du système MBUX. Le constructeur allemand veut désormais rapprocher ses modèles sportifs de son univers logiciel maison afin d’améliorer la personnalisation, les performances connectées et les aides à la conduite. Cette évolution marque aussi une nouvelle étape dans la stratégie numérique de Mercedes-AMG.

Depuis plusieurs années, Mercedes-Benz accélère le développement de ses plateformes logicielles internes. Avec MB.OS, la marque étoffe son catalogue de technologies connectées tout en réduisant sa dépendance aux solutions externes. Le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes devient ainsi l’un des modèles les plus avancés du constructeur sur le plan numérique.

Un nouvel environnement numérique centré sur MB.OS

Le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes repose désormais sur MB.OS, le futur système d’exploitation propriétaire du constructeur. Cette architecture logicielle centralise plusieurs fonctions du véhicule : infotainment, assistance à la conduite, connectivité, navigation et gestion des performances.

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Avec cette plateforme, Mercedes veut proposer des mises à jour à distance plus fréquentes et une personnalisation plus poussée de l’expérience utilisateur. Le système permet également une meilleure communication entre les différents calculateurs du véhicule.

L’objectif est aussi d’améliorer la rapidité des interfaces et de préparer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités évolutives via OTA (Over The Air). Cette approche rapproche le modèle des standards du marché premium connecté.

Une nouvelle génération de MBUX plus immersive

Le système MBUX évolue fortement sur ce nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes. L’interface devient plus réactive et met davantage l’accent sur l’intelligence contextuelle.

Le combiné numérique et l’écran central utilisent des graphismes retravaillés avec plusieurs modes d’affichage spécifiques AMG. Les conducteurs peuvent personnaliser les informations liées aux performances, à la télémétrie ou encore aux modes de conduite.

La reconnaissance vocale progresse également grâce à l’intégration de nouvelles capacités conversationnelles. Le système peut comprendre des commandes plus naturelles et adapter certaines recommandations selon le profil du conducteur.

Mercedes met aussi en avant une navigation enrichie avec affichage 3D, données temps réel et intégration de services connectés avancés.

Une expérience AMG davantage orientée performance

Sur ce Mercedes-AMG GT 4 portes, le numérique ne sert pas uniquement au confort. L’écosystème logiciel est directement lié à l’expérience de conduite.

Les menus AMG permettent d’accéder à des données dynamiques détaillées : température des pneumatiques, puissance délivrée, gestion du couple, télémétrie circuit ou encore paramètres du châssis piloté.

Le système peut également enregistrer certaines données de conduite afin d’analyser les performances sur piste. Cette orientation rapproche le véhicule de l’univers des sportives hybrides et des modèles haute performance connectés.

L’intégration du logiciel dans les fonctions dynamiques devient désormais un élément clé du positionnement AMG.

Une connectivité plus poussée et des mises à jour OTA

Avec MB.OS, le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes profite d’une architecture pensée pour les mises à jour à distance.

Certaines fonctionnalités pourront évoluer après l’achat du véhicule sans passage en concession. Cela concerne aussi bien les services numériques que certaines optimisations logicielles liées à l’infodivertissement.

Le constructeur veut ainsi prolonger la durée de vie technologique du modèle. Cette approche devient progressivement incontournable sur le marché premium face à la concurrence de constructeurs fortement axés sur le logiciel.

La connectivité comprend également l’intégration avancée des smartphones, des services cloud et des profils utilisateurs synchronisés.

Une interface pensée pour la conduite sportive

L’ergonomie du système MBUX a été adaptée à l’univers AMG. Les commandes essentielles restent rapidement accessibles malgré la multiplication des fonctions numériques.

Le volant AMG intègre plusieurs raccourcis permettant de modifier les paramètres du véhicule sans quitter la route des yeux. Les affichages changent aussi selon le mode de conduite sélectionné.

En conduite dynamique, certaines animations deviennent plus minimalistes afin de privilégier les informations essentielles : vitesse, régime moteur, puissance instantanée ou gestion énergétique selon les versions.

Cette approche vise à conserver l’ADN sportif du modèle malgré la montée en puissance du numérique embarqué.

MB.OS prépare la future génération de Mercedes connectées

L’arrivée de MB.OS dans le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes dépasse le simple cadre de ce modèle. Mercedes prépare progressivement une nouvelle génération de véhicules définis par logiciel.

Cette architecture devrait équiper de nombreux futurs modèles de la marque, notamment les véhicules électriques et les modèles AMG haute performance.

Le constructeur cherche ainsi à maîtriser davantage son écosystème logiciel, à accélérer les évolutions technologiques et à proposer une expérience plus homogène entre ses différentes gammes.

Cette stratégie rejoint la transformation actuelle du marché automobile où le logiciel devient presque aussi important que la mécanique.

Ce qu’il faut retenir

Le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes introduit le système d’exploitation propriétaire MB.OS de Mercedes-Benz.

Le système MBUX évolue avec une interface plus réactive, des fonctions AMG avancées et une personnalisation renforcée.

Le véhicule mise fortement sur les mises à jour OTA et la connectivité avancée.

Mercedes poursuit sa stratégie de véhicules définis par logiciel afin d’améliorer l’expérience numérique et les performances connectées.

Positionnement sur le marché

Le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes se positionne sur le segment des coupés sportifs premium à forte composante technologique.

Le modèle vise des concurrents comme Porsche avec la Panamera, BMW et ses modèles M électrifiés ou encore Audi avec les RS hautes performances.

Avec MB.OS et le nouveau MBUX, Mercedes cherche surtout à renforcer son avance sur l’expérience numérique embarquée et les services connectés premium.

FAQ : Mercedes-AMG GT 4 portes

Qu’est-ce que MB.OS chez Mercedes-Benz ?

MB.OS est le nouveau système d’exploitation propriétaire développé par Mercedes-Benz. Il centralise les fonctions numériques du véhicule comme l’infodivertissement, la navigation et les aides à la conduite.

Le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes reçoit-il une nouvelle version de MBUX ?

Oui. Le modèle profite d’une évolution importante du système MBUX avec une interface plus rapide, de nouveaux affichages AMG et davantage de personnalisation.

Les mises à jour OTA sont-elles disponibles ?

Oui. Le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes peut recevoir des mises à jour à distance afin d’améliorer certaines fonctions logicielles sans passage en atelier.

MBUX améliore-t-il l’expérience de conduite sportive ?

Le système propose des affichages spécifiques AMG avec des données de performance détaillées comme la télémétrie, les températures ou les réglages dynamiques du véhicule.

MB.OS sera-t-il utilisé sur d’autres Mercedes ?

Oui. Mercedes prévoit de déployer progressivement MB.OS sur plusieurs futurs modèles thermiques, hybrides et électriques.

Récapitulatif technique

Système d’exploitation : MB.OS

Infodivertissement : nouvelle génération MBUX

Connectivité : services cloud avancés

Mises à jour : OTA (Over The Air)

Affichages : modes AMG spécifiques

Technologies : reconnaissance vocale avancée

Navigation : affichage 3D connecté

Fonctions performance : télémétrie et données dynamiques AMG

En résumé

Le nouveau Mercedes-AMG GT 4 portes marque une étape importante dans la stratégie logicielle de Mercedes-Benz. Avec MB.OS et l’évolution de MBUX, le constructeur mise sur une expérience connectée plus avancée et davantage orientée performances. Le modèle illustre aussi l’évolution du marché automobile vers des véhicules de plus en plus définis par logiciel.

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