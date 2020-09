Huawei Watch GT 2 Pro, une nouvelle montre chez Huawei.

Alors, à l’occasion de l’IFA, le constructeur chinois a présenté ses nouveaux ordinateurs portables. Mais la marque a aussi annoncé la sortie de deux nouveaux objets connectés dans la catégorie « wearable » avec les Huawei Watch GT 2 Pro et Huawei Watch Fit.

Ainsi, Huawei continue d’élargir la famille des Huawei Watches avec de nouveaux produits. La nouvelle Huawei Watch GT 2 Pro comprend toutes les fonctionnalités que les consommateurs ont appris à apprécier sur la série Huawei Watch GT.

Alors que pour la Huawei Watch Fit, il s’agit d’une nouvelle adhésion de la marque.

Huawei Watch GT 2 Pro, deux semaines sans la recharger.

C’est en tout cas ce qu’annonce Huawei pour ce nouveau modèle qui propose une charge sans fil. En outre, le constructeur chinois annonce plus de 100 modes d’entraînement et des fonctions innovantes de tracking des données sur la condition physique.

Niveau design, elle récupère le même style que les versions précédentes, à savoir un cadran rond tactile. En outre, il vous sera possible de choisir parmi différents cadrans.

Par ailleurs, Huawei annonce son système Huawei TruSeen™ 4.0+ qui permet de prendre des mesures plus précises du rythme cardiaque. Huawei souligne également la présence e nouveaux modes d’entraînement, notamment le ski, le ski de fond, le snowboard et le golf.

Huawei Watch Fit première montre Huawei à cadran rectangulaire.

Cette nouvelle venue se présente davantage comme wearables high-tech qu’une montre à proprement parler. Tout d’abord de par sa forme et sa taille, un rectangle mis à la verticale et doté d’un écran AMOLED de 1,64 pouce. En outre, cette montre connectée ne pèse que 39 grammes. Elle intègre également la fonction Huawei TruSeen™ 4.0+ citée plus haut. De plus, elle utilise l’algorithme de réseau neuronal d’IA multicapteur exclusif à Huawei ainsi que des composants PPG avancés pour fournir un monitoring plus précis de la fréquence cardiaque sur 24 heures.

Elle suit les changements de l’oxygène sanguin, du sommeil et des conditions de stress. Elle est également équipée d’animations d’entraînement rapide.

En outre, Huawei nous confirme :

« Combinant 44 programmes de remise en forme standard (dont la brûlure de graisses, le soulagement des muscles des épaules, le modelage du corps et d’autres programmes) avec 12 animations, cette fonction offre aux utilisateurs un moyen rapide et facile de s’entraîner en un clin d’œil. Le Huawei Watch Fit propose 13 cours de course à pied spécialement conçus pour les amateurs de jogging. Le rythme de course est analysé et les résultats sont fournis en temps réel pour aider les utilisateurs à optimiser leur entraînement ».

Bref, une montre connectée totalement orientée vers le sport.

Prix et disponibilité.

La Huawei Watch GT 2 Pro est proposée en version sport ou classique et sera commercialisée en octobre pour le prix de 299€.

La Huawei Watch Fit sera elle disponible pour le mois de septembre en version Graphite Black, Mint Green, Cantaloupe Orange, Sakura Pink au prix de 129€.