Test casque JBL Quantum 350 Wireless.

Quand on nous a proposé de faire un test sur le casque JBL Quantum 350 Wireless, nous avons été très enjoués. En Effet, la réputation de JBL dans le domaine sonore n’est plus à faire. Qu’en est-il pour ce casque ?

Préambule.

JBL nous prévient d’emblée « Sound is survival », un nouveau casque pour la musique ? Non pas vraiment, nous avons là un casque immersif pour le jeu. Un casque de GAMER, quoi ! Mais comme vous le verrez tout un peu plus bas nous l’avons un peu détourné de sa fonction première.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Autonomie de 22h, charge rapide et fonction Power&Play Temps de charge : 2h Taille HP : 40 mm Poids : 252g Sensibilité HP à 1kHz/1mW(db) : 115 dB SPL @1 kHz Réponse en fréquence dynamique : 20Hz – 20 KHz Indépendance : 32 omhs Microphone intégré Batterie rechargeable Sans fils Mousse à mémoire de forme confortable pour des sessions de jeu marathon Contrôle de son avec les fonctions JBL QuantumSURROUND, EQ, Sideton Compatible DISCORD Optimisation PC, PS, Nintendo Switch et Mac



Contenu de la boîte:

Casque sans fil

Câble USB type C

Adaptateur audio USB (dongle)

Mousse protectrice pour microphone

Guide de démarrage rapide