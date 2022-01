Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mesh SXK50, la nouvelle solution Orbi dévoilée.

Avec son nouveau kit Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mesh SXK50, le constructeur propose et étoffe sa gamme de produits réseau Pro pour offrir une solution aux problèmes de Wi-Fi.

Netgear poursuit dans sa lancée à l’occasion du CES de Las Vegas pour présenter une nouvelle solution Wi-Fi Mesh au sein de sa gamme professionnelle Orbi Pro. Ainsi, après les Orbi Pro WiFi 6 Mesh SXK030 et Orbi Pro WiFi 6 Mesh SXK80, la marque propose une nouvelle solution qui vient se positionner en milieu de gamme. Des routeurs/points d’accès Wi-Fi qui sont équipés de Wi-Fi 6 et qui annoncent une couverture énorme.

Orbi Pro WiFi 6 Mesh SXK50, une solution Mesh tribande.

À l’instar de l’entrée de gamme les Orbi Pro WiFi 6 Mesh SXK30, ce kit qui se compose de minimum deux satellites (une base et un satellite) annonce une solution tribande capable d’offrir un débit pouvant atteindre jusqu’à 5.4Gbps.

Pour ce qui est de la portée du signal Wi-Fi, enfin nous parlerons plutôt de couverture, Netgear annonce pour le Orbi Pro WiFi 6 Mesh SXK50 que ceux-ci peuvent couvrir jusqu’à 900m². L’autre amélioration se fait aussi sur le support de clients Wi-Fi. Ainsi, ce nouveau kit est en mesure de supporter une charge d’utilisateurs allant jusqu’à 75 appareils connectés simultanément sur le Wi-Fi.

Évidemment, comme ce produit est destiné aux employés et aux travailleurs en télétravail, les Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mesh SXK50 prennent en charge le WPA3 pour ce qui est de la sécurité Wi-Fi, la gestion de VLAN avec 4 SSID pour des réseaux administrateur, employé, invité et IoT distincts et sécurisés à des fins professionnelles.

De la gestion et de la sécurité pour rester connecté.

Netgear annonce également la création de deux images stockées en mémoire Flash pour éviter tout échec des mises à jour de firmware et assurer la meilleure disponibilité de l’appareil.

De même, Netgear souligne qu’à l’achat de Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mesh SXK50, le client aura droit à 5 années de NETGEAR Insight Premium pour vous permettre de surveiller et gérer vos appareils où que vous soyez et obtenir des analyses approfondies des usages du réseau.

Pour ce qui est des caractéristiques plus détaillées, sachez donc que les boitiers sont équipés de Wi-Fi 6 compatibles 802.11b/g/n/ac, du WPA3, d’un bouton pour synchroniser les deux boitiers ensemble, d’un port Gigabit Ethernet WAN et de trois port Gigabit Ethernet LAN pour ce qui est de la base et de 4 ports Ethernet Gigabit LAN pour le satellite.

Ce que nous donne le constructeur :