FALSTER GEN 6, la nouvelle montre connectée de Skagen.

Avec cette nouvelle FALSTER GEN 6, la marque danoise étoffe sa gamme de montre connectée et donne un renouveau à son style avec une montre connectée qui a pour objectif de se proposer comme un bijou connecté.

Skagen est une marque du groupe Fossil qui depuis plusieurs années maintenant propose des montres connectées. Nous avions eu l’occasion de tester un de ses modèles. La montre connectée hybride Skagen Signatur. Cette moi la marque revient sur le devant de la scène, mais avec une montre connectée d’un autre style.

FALSTER GEN 6, une vraie montre connectée et non hybride.

Petit tour dans le passé avant tout pour savoir que cette montre a vu sa génération naitre en 2018. Elle avait d’ailleurs à cette date été présentée justement lors du CES de Las Vegas. Cette nouvelle venue reprend un peu les codes de ses prédécesseurs tout en apportant une touche de fraicheur.

Tout d’abord, la FALSTER GEN 6 hérite d’un écran AMOLED 1,28 po entièrement rond (326 pixels par pouce) qui s’intègre dans un boitier de 42mm. Le corps est en acier inoxydable d’une épaisseur de 11.5mm.

Au cœur de cette montre, Skagen y a intégré la Plateforme Snapdragon Wear™ 4100+ assistée de Wear OS by Google™ et de 8 Go de stockage et 1 Go de RAM.

A relire :Test : SKAGEN Signatur, une montre connectée chic et hybride. La Marque Skagen est une marque Danoise créée en 1989. Elle axe le design de ses bijoux sur des lignes épurées et minimalistes. L’objectif est de s’affranchir de toute complexité et ne…

De la connectivité et des capteurs pour la santé.

Cette montre intègre en effet du Bluetooth 5.0 LE, du Wi-Fi, un GPS, et du NFC SE. Ainsi, la montre pourra être connectée à internet soit via le Wi-Fi ou alors avec un smartphone via Bluetooth. Le NFC offrira une synchro plus aisée et l’utilisation de service de paiement « tactile ».

Une connectivité qui vous permettra de passer et répondre à vos appels lorsque vous êtes connecté à n’importe quel smartphone. Mais aussi de recevoir des SMS ou les notifications d’appels.

Pour ce qui est de la santé, cette montre est équipée de capteurs PPG de rythme cardiaque, de SpO2, de lumière ambiante, mais aussi d’un accéléromètre. Présent également, un gyroscope, une boussole, un capteur infrarouge off-body et un altimètre.

Des capteurs qui permettront à la montre d’être compatible avec des applications et services comme Google Assistant, Google Pay™, Google Fit.

Pour ce qui est de son chargement, Skagen annonce un mode de Chargement rapide (80 % en 30 minutes environ).