Innr Outdoor Smart Globe Light Colour, l’éclairage connecté pour votre jardin.

La marque Innr annonce la sortie de nouvelles ampoules connectées avec ses « Innr Outdoor Smart Globe Light Colour ». Des nouvelles ampoules connectées pour l’extérieur pour donner un style à votre terrasse.

Ces nouvelles ampoules viennent encore étoffer un peu plus la gamme de la marque qui a fait des ampoules connectées sa spécialisation. Nous avons déjà eu l’occasion par ailleurs de tester certains produits de la marque.

Test : INNR Outdoor Smart Pedestal Light Colour. INNR est un fabricant de luminaire WIFI ( voir notre test) mais aussi d’une large gamme de lampes intérieures et extérieures compatible HUE.

Innr Outdoor Smart Globe Light Colour, des sphères lumineuses.

Avec ces nouvelles lampes connectées, la marque INNR propose cette fois une solution d’éclairage avant tout design. Des lampes qui se présentent sous la forme de sphères lumineuses et qui proposent une puissance de 4.7 Watt chacune. Il s’agit ici bien évidemment de lampes LED multichromatique. Ainsi, il sera possible de choisir la couleur de l’éclairage selon vos envies parmi les 16 millions de couleurs que proposent les ampoules LED.

Ces Innr Outdoor Smart Globe Light Colour commercialisées comme entrée avec un pack de 3 lampes sont composées de globes de 190mm de diamètre et d’un poids de 360 grammes. Elle se présente sous la forme de suspension d’une longueur de 50cm. Chaque lampe est reliée entre elles avec un câble de deux mètres. Il sera ainsi possible de les suspendre à votre toile, votre kiosque ou votre tonnelle. À noter que la marque propose également des piquets sur lesquels déposer les lampes.

Pilotée depuis son smartphone.

Comme toute la gamme d’ampoules de la marque les Innr Outdoor Smart Globe Light Colour, ces ampoules peuvent être pilotées à distance depuis son smartphone via l’application dédiée. Les ampoules fonctionnent en ZigBee et il sera nécessaire d’être équipé d’un pont réseau ZigBee pour connecter les lampes. Via l’application, il sera en outre possible de programmer des séquences d’allumage ou des périodes durant lesquelles les lampes seront allumées. Par exemple en soirée de 19 heures à 22 heures.

INNR souligne également que ses Innr Outdoor Smart Globe Light Colour sont également compatibles avec les services d’Amazon Alexa, Philips Hue et Samsung SmartThings.

Prix et Disponibilité.

Le pack de trois lampes est proposé au prix de 199€. La marque INNR propose également des globes additionnels (2 maximum) que vous pourrez ajouter à l’ensemble de 3 lampes au prix de 59.99€ pièce.