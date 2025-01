HP EliteBook Ultra G1i 14 pouces Next-Gen : L’Alliance Parfaite entre Performance et Élégance pour les Professionnels

Le monde professionnel accueille une nouvelle référence en matière d’ordinateurs portables avec l’arrivée du HP EliteBook Ultra G1i 14 pouces Next-Gen. Ce bijou technologique promet de révolutionner le travail mobile grâce à ses performances exceptionnelles et son design raffiné. HP, géant de l’informatique, étoffe son catalogue avec ce nouveau fleuron de sa gamme professionnelle. La marque enrichit sa gamme EliteBook en introduisant un modèle qui repousse les limites de l’innovation et de la productivité pour les utilisateurs les plus exigeants.

Au cœur de cet ultraportable se trouve le processeur Intel Core Ultra 7 258V, véritable concentré de puissance. Avec ses 8 cœurs cadencés à 2,2 GHz, il offre des performances de pointe pour gérer les tâches les plus complexes. La marque complète son éventail de produits en proposant une configuration qui ne fait aucun compromis sur la rapidité d’exécution.

Un Écran OLED Époustouflant pour une Expérience Visuelle Immersive

HP augmente son catalogue avec un écran qui redéfinit les standards visuels. Le HP EliteBook Ultra G1i arbore un écran OLED de 14 pouces avec une résolution 2.8K (2880 x 1800). Cette dalle offre une luminosité de 400 nits et couvre 100% de la gamme de couleurs DCI-P3, garantissant des images d’une netteté et d’une vivacité exceptionnelles. Les professionnels de la création et du design apprécieront particulièrement cette qualité d’affichage.

Une Configuration Technique à la Pointe de l’Innovation

HP élargit son offre de produits en intégrant les dernières avancées technologiques. L’EliteBook Ultra G1i est équipé de 32 Go de mémoire vive LPDDR5X soudée, assurant une fluidité optimale dans l’exécution des applications les plus gourmandes. Le stockage est confié à un SSD NVMe de 512 Go, offrant des temps de chargement ultra-rapides et une capacité suffisante pour les besoins professionnels.

Sécurité et Connectivité : Des Atouts Majeurs pour l’Entreprise

La marque développe son assortiment en mettant l’accent sur la sécurité. L’intégration du Wolf Pro Security Edition témoigne de l’engagement de HP à protéger les données sensibles des entreprises. Côté connectivité, l’EliteBook Ultra G1i est à la pointe avec le support du WiFi IEEE 802.11be et du Bluetooth, assurant des connexions rapides et stables en toutes circonstances.

Design et Portabilité : L’Élégance au Service de la Mobilité

HP propose de nouvelles variantes esthétiques avec le design Atmosphere Blue de l’EliteBook Ultra G1i. Ce choix de couleur apporte une touche de sophistication qui ne manquera pas de séduire les professionnels soucieux de leur image. Avec un poids plume de seulement 1,18 kg, cet ultraportable se positionne comme le compagnon idéal pour les travailleurs nomades, rivalisant avec les références du marché comme le MacBook Air. La marque introduit de nouvelles références ergonomiques avec l’ajout d’un touchpad haptic, améliorant considérablement l’expérience utilisateur. Cette innovation, combinée à l’écran OLED, marque une évolution significative par rapport aux générations précédentes d’EliteBook.

Disponibilité et Perspectives d’Avenir

Lancé en décembre 2024, le HP EliteBook Ultra G1i représente l’avant-garde de la technologie mobile professionnelle. En intégrant les dernières innovations d’Intel avec l’architecture Lunar Lake, HP démontre sa capacité à anticiper les besoins futurs des entreprises.

Récapitulatif Technique

Pour clore cette présentation, voici un aperçu détaillé des spécifications techniques du HP EliteBook Ultra G1i 14 pouces Next-Gen :

Processeur : Intel Core Ultra 7 258V (8 cœurs, fréquence de base à 2,2 GHz)

: Intel Core Ultra 7 258V (8 cœurs, fréquence de base à 2,2 GHz) Mémoire vive (RAM) : 32 Go LPDDR5X (soudée)

: 32 Go LPDDR5X (soudée) Stockage : SSD NVMe de 512 Go

: SSD NVMe de 512 Go Écran : Taille : 14 pouces Résolution : 2.8K (2880 x 1800) Technologie : OLED avec luminosité de 400 nits Couverture colorimétrique : 100% DCI-P3

: Système d’exploitation : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Sécurité : Wolf Pro Security Edition

: Wolf Pro Security Edition Connectivité : WiFi : IEEE 802.11be Bluetooth : Version récente

: Poids : 1,18 kg

: 1,18 kg Couleur : Atmosphere Blue

: Atmosphere Blue Particularités : Touchpad haptic, design ultraportable

