Sony lance l’enceinte ULT TOWER 9AC : un nouveau système audio pour la maison connectée

Le constructeur japonais Sony annonce le lancement de la ULT TOWER 9AC, une nouvelle enceinte sans fil pensée pour offrir une expérience sonore immersive à domicile. Entre design moderne et performances techniques, ce modèle s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un système audio complet, simple d’utilisation et connecté.

Sony, marque bien établie dans le secteur de l’électronique grand public, complète sa gamme d’enceintes avec ce nouveau modèle vertical. Fidèle à son approche basée sur l’innovation, la firme entend proposer une solution audio adaptée aux nouveaux usages domestiques, alliant qualité sonore et intégration intelligente.

Une enceinte au design vertical et contemporain

Le format tour de la ULT TOWER 9AC a été pensé pour optimiser la diffusion sonore tout en s’intégrant facilement dans un salon ou un espace de vie. Son apparence sobre et ses lignes verticales offrent une touche de modernité. L’appareil repose sur une base stable et affiche une structure robuste, en accord avec l’esthétique minimaliste des intérieurs actuels.

ULT TOWER 9AC, Performances sonores : puissance et clarté

Dotée de plusieurs haut-parleurs intégrés, la ULT TOWER 9AC promet une restitution sonore riche et équilibrée. Elle se distingue par la présence de basses profondes renforcées par la technologie ULT (Ultimate Sound Technology), développée par Sony pour améliorer la spatialisation et les fréquences basses. Le rendu vise à satisfaire aussi bien les amateurs de musique que les utilisateurs recherchant une ambiance sonore immersive pour leurs contenus vidéo ou jeux.

Connectivité étendue et utilisation simplifiée

Compatible Bluetooth et Wi-Fi, l’enceinte permet une connexion rapide avec divers appareils comme les smartphones, tablettes ou téléviseurs. Elle prend en charge les assistants vocaux et peut être pilotée via l’application mobile dédiée. L’expérience multiroom est aussi disponible, avec la possibilité de synchroniser plusieurs enceintes dans différentes pièces, offrant une continuité sonore dans tout l’espace de vie.

Commandes accessibles et fonctions pratiques

L’interface utilisateur se compose de boutons physiques discrets situés sur le panneau supérieur, avec des options claires de lecture, de réglage du volume et de sélection de source. L’appareil propose également un affichage LED simple pour indiquer l’état de la connexion et du mode actif. Il peut fonctionner seul ou être intégré dans un système audio domestique plus large.

Intégration dans un écosystème connecté

La ULT TOWER 9AC a été conçue pour fonctionner avec d’autres produits Sony, facilitant l’interopérabilité dans l’écosystème de la marque. Elle peut être couplée à des téléviseurs ou barres de son compatibles pour enrichir l’expérience audiovisuelle. Cette approche renforce l’homogénéité technologique et simplifie la configuration de l’ensemble des équipements de la maison.

Récapitulatif technique

Nom du modèle : ULT TOWER 9AC

Type : Enceinte sans fil verticale

Technologie audio : Ultimate Sound Technology (ULT) pour un renforcement des basses

Haut-parleurs intégrés : plusieurs unités pour une restitution large spectre

Connectivité sans fil : Bluetooth 5.2, Wi-Fi

Compatibilité multiroom : oui, via l’application Sony Home Entertainment Connect

Commandes : boutons physiques + commande vocale compatible (Google Assistant, Alexa)

Appareils compatibles : smartphones, tablettes, téléviseurs, PC

Affichage : LED pour l’état de la connexion et le mode actif

Application mobile dédiée : oui

Dimensions approximatives : 1080 mm de hauteur

Poids : 20,3 kg

Puissance de sortie totale : 720W

Effets lumineux intégrés : oui, synchronisation avec la musique

Entrée audio : USB-A, entrée micro (karaoké)

Autres fonctionnalités : égaliseur personnalisable, gestion du son à distance

