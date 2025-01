GIGABYTE lance le nouveau BRIX Extreme GB-BER7-8840 : une puissance inégalée dans un format compact

Le géant taïwanais GIGABYTE Technology enrichit sa gamme de mini-PC avec le lancement du BRIX Extreme GB-BER7-8840, un concentré de technologie qui repousse les limites de la performance dans un format ultra-compact. Ce nouveau modèle, propulsé par le processeur AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U, promet une expérience utilisateur sans précédent pour les professionnels et les particuliers exigeants. GIGABYTE, reconnu pour son expertise dans la fabrication de composants informatiques de pointe, dévoile aujourd’hui sa dernière innovation. Le BRIX Extreme GB-BER7-8840 s’impose comme une solution polyvalente, alliant puissance de calcul, capacités graphiques avancées et connectivité dernier cri.

Au cœur du GB-BER7-8840 bat le processeur AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U, véritable bijou technologique. Avec ses 8 cœurs et 16 threads, ce processeur offre une fréquence de base de 3,3 GHz, pouvant grimper jusqu’à 5,1 GHz en mode boost. Cette configuration assure une performance exceptionnelle pour les tâches les plus exigeantes, du multitâche intensif au traitement de données complexes. L’intégration d’un moteur d’intelligence artificielle (NPU) dans le processeur marque une avancée significative. Capable de délivrer jusqu’à 38 TOPS (Tera Operations Per Second), le GB-BER7-8840 affiche des performances en IA supérieures de 40% à son prédécesseur. Cette puissance se traduit par une efficacité accrue dans les tâches d’inférence machine, de reconnaissance faciale et d’analyse en temps réel.

BRIX Extreme GB-BER7-8840, Des capacités graphiques impressionnantes

Le BRIX Extreme ne lésine pas sur les performances graphiques. Équipé de la carte graphique AMD Radeon™ 780M, basée sur l’architecture RDNA 3, il offre des capacités de rendu exceptionnelles. Cette configuration permet de gérer aisément l’édition vidéo, la modélisation 3D et même certains jeux vidéo modernes. La prise en charge de quatre écrans 4K simultanés via des ports HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 et USB Type-C élargit considérablement les possibilités d’utilisation. Que ce soit pour une station de travail multi-écrans ou un système de divertissement immersif, le GB-BER7-8840 répond présent.

Une connectivité à l’épreuve du futur

GIGABYTE a doté son mini-PC d’une connectivité complète et moderne. Le port Ethernet 2.5G assure des transferts de données ultra-rapides, tandis que le module Wi-Fi 6E garantit une connexion sans fil stable et performante. Avec ses sept ports USB, dont des USB 3.2 Gen2, le BRIX Extreme offre une flexibilité maximale pour connecter périphériques et accessoires.

Un design compact et polyvalent

Malgré sa puissance impressionnante, le GB-BER7-8840 conserve un format ultra-compact de seulement 0,77 litre (44 x 134 x 139 mm). Cette compacité, associée au support VESA inclus, permet une intégration discrète dans tous les environnements, du bureau à la maison en passant par les espaces commerciaux.

Sécurité et fiabilité au rendez-vous

La sécurité n’est pas en reste avec l’intégration d’une puce TPM 2.0, offrant une protection matérielle contre les menaces potentielles. Cette fonctionnalité, combinée à la fiabilité reconnue des produits GIGABYTE, fait du GB-BER7-8840 un choix de confiance pour les professionnels soucieux de la sécurité de leurs données.

Une solution adaptée à de multiples usages

La polyvalence du BRIX Extreme GB-BER7-8840 en fait une solution idéale pour une variété d’applications. Que ce soit comme PC de bureau performant, centre de divertissement domestique, ou même pour des applications spécialisées comme les dispositifs médicaux ou les bornes interactives, ce mini-PC s’adapte à tous les besoins.

Disponibilité et tarification

Le GIGABYTE BRIX Extreme GB-BER7-8840 est désormais disponible à l’achat via le réseau mondial de distributeurs et de revendeurs GIGABYTE. Les prix peuvent varier selon les régions et les configurations.

Récapitulatif technique

Processeur : AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U (8 cœurs/16 threads, 3,3 GHz – 5,1 GHz)

(8 cœurs/16 threads, 3,3 GHz – 5,1 GHz) Graphiques : AMD Radeon™ 780M

Mémoire : 2 slots SO-DIMM DDR5 , jusqu’à 64 Go à 5600 MHz

, jusqu’à 64 Go à 5600 MHz Stockage : 1 slot M.2 2280 PCIe Gen4 x4 pour SSD

pour SSD Connectivité : Ethernet 2.5G , Wi-Fi 6E , Bluetooth

, , Bluetooth Ports vidéo : 2x HDMI 2.1 , 1x Mini DP, 1x USB4 Type-C avec mode DP Alt

, 1x Mini DP, 1x avec mode DP Alt USB : 3x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1x USB Type-C/DP, 2x USB 2.0 Type-A

: 3x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1x USB Type-C/DP, 2x USB 2.0 Type-A Dimensions : 44 x 134 x 139 mm

Sécurité : Puce TPM 2.0

Support VESA inclus

