La « Maison connectée » d’Orange qui avait pour objectif de proposer de la domotique facile grand public associée à l’opérateur Internet ferme ses portes dès le mois de janvier 2023. Le business model n’étant pas assez rentable pour l’entreprise.

Depuis quelques années, avec l’arrivée du Bluetooth et du Wi-Fi, on a vu un marché exploser. Ce marché c’est celui de la domotique facile. À ce propos d’ailleurs, de nombreux acteurs se sont engouffrés sur ce marché. Que ce soit sur la toile avec des sites de référence comme maison-et-domotique.com ou dans le « hardware » avec des solutions comme Konyks. Même notre site a du ajouter une rubrique dédiée à la domotique et à ce que certains nomment désormais la « maison connectée ». Orange a voulu lui aussi élargi son secteur d’activité de fournisseur Internet en se lançant dans l’aventure.

La « Maison connectée » d’Orange, ouverture des portes en 2019.

En effet, en 2019, l’opérateur internet français a donc décidé de se lancer dans le segment de la domotique en proposant une offre baptisée « maison connectée ». Pour rappel, il s’agissait d’un service proposé par le fournisseur d’accès Internet qui vous permettait de gérer les objets connectés de vote maison et la rendre encore plus agréable à vivre. Tel était le pitch de l’entreprise.

Le tout était accessible au travers de votre LiveBox. Oui, mais voilà, il semblerait que les clients ne se soient pas vraiment bousculés pour l’offre. Il faut dire que désormais de plus en plus de marques proposent des solutions et objets connectés. Tous accessible via une ou plusieurs applications.

Janvier 2023, la maison connectée ferme ses portes.

Effectivement, le fournisseur a décidé de mettre fin à l’activité de son service trop peu rentable. Ce qui laisse quelques clients (ceux qui ont fait confiance à Orange) sur le carreau. D’autant que les LiveBox 6 ne sont pas totalement compatibles avec certains produits. Mais même si le client possède une LiveBox 4 ou 5, leurs objets connectés ne fonctionneront plus non plus.

Un remboursement des produits, mais pas pour tous.

Bonne nouvelle malgré tout pour les clients qui ont adhéré au service, ils pourront se rendre dans une boutique Orange pour ramener les appareils maison afin qu’ils soient recyclés. Pour les plus intéressés, sachez qu’Orange propose un lien avec un formulaire de demande de remboursement.