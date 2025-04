REDMAGIC 10 Air : un smartphone orienté gaming avec écran plat et performances solides

Le REDMAGIC 10 Air est le nouveau modèle de smartphone proposé par REDMAGIC, marque spécialisée dans les appareils mobiles destinés aux joueurs. Ce modèle se distingue notamment par son écran plat, une première pour un appareil de cette gamme chez le constructeur.

REDMAGIC est une marque filiale de Nubia, orientée vers les smartphones gaming. Elle propose régulièrement des modèles intégrant des technologies avancées pour améliorer l’expérience de jeu mobile, tout en maintenant des prix compétitifs par rapport aux autres fabricants du même segment.

Écran AMOLED plat : un choix orienté confort d’usage

Le REDMAGIC 10 Air est équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces, au format plat, avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce type d’écran est souvent recherché pour sa fluidité d’affichage, en particulier pour les jeux ou les contenus animés. Le choix d’un écran plat peut également améliorer la précision tactile pour certains utilisateurs.

REDMAGIC 10 Air, Performances adaptées au gaming avec le Snapdragon 8 Gen 2

Ce modèle embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, associé à jusqu’à 16 Go de mémoire vive LPDDR5X. Il dispose aussi d’un stockage interne allant jusqu’à 512 Go (UFS 4.0). Ces spécifications techniques visent à offrir de bonnes performances générales, notamment en jeu, tout en permettant une utilisation fluide dans des tâches variées.

Le système de refroidissement ICE 13, qui comprend un ventilateur intégré, est conçu pour maintenir une température stable pendant les sessions de jeu prolongées.

Fonctions gaming intégrées : gâchettes, vibration et personnalisation

Le REDMAGIC 10 Air propose plusieurs fonctionnalités destinées aux joueurs : deux gâchettes tactiles latérales (520 Hz), un moteur haptique pour les vibrations contextuelles, et une interface dédiée appelée Game Space. Cette dernière permet de gérer les performances, d’activer le mode de jeu, ou de personnaliser certains éléments de l’interface.

Autonomie et recharge rapide

La batterie de 5 000 mAh permet une autonomie d’une journée en usage mixte. La recharge rapide de 80W permet de recharger complètement l’appareil en moins de 40 minutes. À noter que le chargeur est inclus dans la boîte, ce qui devient de plus en plus rare aujourd’hui.

Un mode d’alimentation directe permet également de jouer pendant que l’appareil est branché, sans passer par la batterie, pour réduire l’échauffement.

Un design plus sobre et plus accessible

Le REDMAGIC 10 Air adopte un design plus épuré que les modèles précédents de la marque. Il est disponible en plusieurs finitions : noir mat, gris métallique, et transparent. Ce style plus sobre vise à séduire un public plus large, qui recherche un smartphone performant sans design trop typé.

Récapitulatif technique

Écran : 6,8 pouces AMOLED plat, FHD+, 144 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

RAM : jusqu’à 16 Go LPDDR5X

Stockage : jusqu’à 512 Go UFS 4.0

Refroidissement : ICE 13 avec ventilateur intégré

Gâchettes : 2 boutons tactiles, 520 Hz

Vibration : moteur haptique 4D

Batterie : 5 000 mAh, recharge rapide 80W

Connectivité : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

Audio : haut-parleurs stéréo, prise jack 3.5 mm

OS : Redmagic OS basé sur Android 14

Accessoires : chargeur fourni

