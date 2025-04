POCO F7 : Une nouvelle génération de smartphones performants et accessibles

La marque POCO a dévoilé sa nouvelle série POCO F7 lors d’un événement à Singapour. Cette gamme comprend deux modèles : le POCO F7 Ultra et le POCO F7 Pro. Tous deux visent à proposer des performances de haut niveau tout en conservant un prix compétitif.

Avec cette nouvelle série, POCO continue de se positionner comme une marque accessible pour les utilisateurs en quête de technologies avancées, notamment dans les domaines du jeu mobile, de la photographie et de la productivité.

Des processeurs de dernière génération pour plus de fluidité

Le POCO F7 Ultra est équipé de la plateforme Snapdragon® 8 Elite, gravée en 3 nm. Cette puce améliore les performances du processeur (CPU) de 45 % et du processeur graphique (GPU) de 44 % par rapport à la génération précédente. Le POCO F7 Pro, de son côté, utilise le Snapdragon® 8 Gen 3, un processeur récent également conçu pour offrir de bonnes performances et une efficacité énergétique améliorée.

Des fonctionnalités pensées pour les joueurs

La série POCO F7 cible aussi les amateurs de jeux sur mobile. Le modèle Ultra est le premier à intégrer une puce graphique dédiée nommée VisionBoost D7. Celle-ci améliore le rendu visuel et la fluidité, avec une compatibilité jusqu’à 120FPS en résolution 2K. La technologie WildBoost 4.0 vient optimiser les performances en adaptant les ressources matérielles et logicielles aux besoins du jeu.

Le F7 Pro propose également un affichage fluide avec la technologie Smart Frame Rate et permet de jouer à des titres exigeants comme Genshin Impact dans de bonnes conditions.

Une autonomie renforcée et une charge rapide

Les deux modèles intègrent un système de refroidissement avancé LiquidCool 4.0, destiné à maintenir des températures basses même lors d’une utilisation intensive. Le F7 Ultra dispose d’une batterie de 5300 mAh avec une charge rapide 120W et une charge sans fil 50W. Le F7 Pro est équipé d’une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide 90W. Ces capacités permettent une utilisation prolongée sans interruption.

Photographie polyvalente avec intelligence artificielle

Le POCO F7 Ultra propose un système à trois capteurs, dont un objectif principal de 50 MP, un téléobjectif flottant et un ultra grand-angle de 32 MP. Il couvre plusieurs longueurs focales et permet des prises de vue précises à différentes distances. La plateforme POCO AISP, utilisant l’intelligence artificielle, améliore la qualité des photos et des vidéos.

Le F7 Pro dispose d’un objectif principal de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 8 MP, adaptés aux usages quotidiens. Les deux modèles prennent en charge la capture rapide avec la fonction UltraSnap.

Un écran lumineux et respectueux des yeux

Les deux smartphones sont dotés d’un écran très lumineux, avec un pic à 3200 nits, et des technologies de protection oculaire comme la polarisation circulaire et la gradation PWM à 3840 Hz. Trois certifications TÜV Rheinland garantissent une faible émission de lumière bleue et une utilisation confortable même en cas d’exposition prolongée.

Un capteur d’empreintes digitales à ultrasons est intégré sous l’écran pour un déverrouillage rapide et sécurisé.

Design soigné et durabilité renforcée

Le design des POCO F7 mise sur une finition en verre bicolore et un cadre en métal. Le F7 Ultra bénéficie d’un verre de protection POCO Shield Glass, tandis que le F7 Pro est protégé par du Gorilla Glass 7i. Tous deux sont certifiés IP68, ce qui signifie une résistance à l’eau et à la poussière.

Connectivité et audio améliorés

La série F7 intègre une puce dédiée au signal, le Surge T1S, pour une meilleure connectivité réseau et Wi-Fi. Les doubles haut-parleurs stéréo et les fonctions de traitement audio vidéo améliorent l’expérience multimédia.

Récapitulatif technique

Processeur F7 Ultra : Snapdragon® 8 Elite (3nm)

Processeur F7 Pro : Snapdragon® 8 Gen 3

Score AnTuTu (Ultra) : 2 843 461

Puce graphique : VisionBoost D7

Affichage : 3200 nits, PWM 3840 Hz, écran protégé

Refroidissement : LiquidCool 4.0 avec IceLoop 3D

Batterie Ultra : 5300 mAh, charge 120W + 50W sans fil

Batterie Pro : 6000 mAh, charge 90W

Appareils photo Ultra : 50MP + téléobjectif flottant + ultra grand-angle 32MP

Appareils photo Pro : 50MP + ultra grand-angle 8MP

Système : Xiaomi HyperOS 2, POCO AISP, WildBoost 4.0

Résistance : IP68, POCO Shield Glass / Gorilla Glass 7i

Connectivité : Wi-Fi optimisé, Bluetooth, Surge T1S

Sécurité : Capteur d’empreinte à ultrasons

