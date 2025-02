Citronics présente le premier routeur DSL et Wi-Fi conçu à base de smartphones recyclés

L’innovation technologique et la durabilité se rencontrent dans un projet inédit : le premier routeur DSL et Wi-Fi fabriqué à partir de composants de smartphones recyclés. Cette initiative, portée par Citronics et Deutsche Telekom, marque une avancée significative vers une électronique plus respectueuse de l’environnement, tout en garantissant des performances à la hauteur des attentes des utilisateurs modernes.

Citronics, spécialiste du reconditionnement et du recyclage électronique, collabore avec Deutsche Telekom, un leader européen des télécommunications, pour donner une seconde vie aux composants de téléphones usagés. Ensemble, ils visent à réduire l’empreinte écologique des équipements réseau, sans compromettre la qualité du service.

Une réponse à l’obsolescence programmée

L’industrie high-tech est souvent critiquée pour son modèle basé sur l’obsolescence rapide des produits. Avec ce routeur écoresponsable, Citronics et Deutsche Telekom démontrent qu’il est possible de repenser la conception des équipements en intégrant des composants déjà existants, issus de smartphones en fin de vie. Cartes mères, processeurs et modules Wi-Fi, autrefois enfermés dans des téléphones obsolètes, retrouvent ainsi une utilité.

Ce choix permet non seulement de réduire la production de déchets électroniques, mais aussi de minimiser l’extraction de nouvelles ressources, souvent énergivore et polluante. En adoptant ce modèle, les constructeurs ouvrent la voie à une nouvelle façon de concevoir le matériel réseau.

Un routeur performant malgré des composants recyclés

L’un des défis majeurs d’un tel projet réside dans la garantie de performances optimales malgré l’usage de composants recyclés. Contrairement aux idées reçues, ces éléments issus d’anciens smartphones sont encore parfaitement capables de fournir un débit stable et rapide, répondant aux exigences des connexions modernes.

Ce routeur prend en charge les technologies DSL et Wi-Fi, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une connexion efficace, adaptée aussi bien aux foyers qu’aux petites entreprises. Grâce à un micrologiciel optimisé, il garantit une compatibilité avec les infrastructures réseau existantes, tout en intégrant des mises à jour de sécurité régulières.

Un impact environnemental réduit

Le secteur des télécommunications est l’un des plus gourmands en ressources naturelles, notamment en terres rares et en métaux précieux. En réutilisant des composants déjà extraits et transformés, ce routeur permet de réduire considérablement l’empreinte carbone liée à la fabrication de nouveaux équipements.

Deutsche Telekom et Citronics estiment que cette approche pourrait, à terme, inspirer d’autres acteurs du marché. La réduction des déchets électroniques est une priorité environnementale mondiale, et ce type d’initiative s’inscrit dans une démarche plus large de circularité des équipements technologiques.

Une alternative viable pour les consommateurs engagés

Ce routeur écologique ne se contente pas d’être innovant, il répond aussi à une demande croissante des consommateurs pour des produits plus responsables. Aujourd’hui, de plus en plus d’utilisateurs cherchent à réduire leur impact environnemental en privilégiant des solutions technologiques durables.

En optant pour un tel équipement, les clients ne font pas seulement un choix écologique, mais aussi un investissement sur le long terme. Ce type de routeur pourrait bénéficier d’une meilleure durée de vie, avec une maintenance facilitée et des mises à jour logicielles optimisées pour prolonger son utilisation.

Récapitulatif technique

Type de connexion : DSL et Wi-Fi

: DSL et Wi-Fi Origine des composants : Smartphones recyclés

: Smartphones recyclés Fabricants : Citronics & Deutsche Telekom

: Citronics & Deutsche Telekom Impact environnemental : Réduction des déchets électroniques et de l’extraction des ressources

: Réduction des déchets électroniques et de l’extraction des ressources Mises à jour : Sécurisées et optimisées pour une longévité accrue

: Sécurisées et optimisées pour une longévité accrue Public cible : Particuliers et petites entreprises engagées dans une démarche écologique

Le routeur sera présenté en avant première au MWC de Barcelone sur le stand de Deutsche Telekom.

