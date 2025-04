Askoll XKP80 : un nouveau scooter électrique urbain connecté fabriqué en Italie

Le constructeur italien Askoll lance un nouveau modèle de scooter électrique baptisé XKP80. Conçu et fabriqué en Italie, ce deux-roues se veut une réponse moderne aux enjeux de mobilité durable, en combinant performances, design et connectivité.

Askoll, entreprise fondée en 1979 à Dueville, entre Vérone et Venise, est spécialisée dans les moteurs électriques et développe depuis une décennie des véhicules urbains 100 % électriques. Le XKP80 vient enrichir une gamme axée sur la durabilité et la fabrication européenne.

Askoll XKP80, Un scooter connecté via l’application myAskoll

Le XKP80 est équipé d’un système de connectivité via l’application mobile myAskoll. Cette application permet aux utilisateurs de géolocaliser le scooter, de le démarrer à distance, de suivre les trajets effectués ou encore de consulter les rappels d’entretien. Cette approche vise à améliorer l’expérience utilisateur et à simplifier la gestion du véhicule au quotidien.

Motorisation et performances

Le scooter dispose d’un moteur électrique de 4,1 kW, qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 80 km/h. Une fonction nommée Boost, activable directement depuis le guidon, offre un surcroît de puissance temporaire, utile notamment en circulation dense ou sur routes rapides en milieu urbain.

Autonomie et recharge

Le XKP80 est alimenté par deux batteries amovibles de 1,7 kWh chacune, pesant 7,6 kg. L’autonomie maximale annoncée est de 101 km, ce qui permet de couvrir la plupart des trajets urbains et périurbains quotidiens. Les batteries peuvent être rechargées à domicile ou sur une prise classique.

Design et ergonomie urbaine

Le design du XKP80 mise sur des lignes sobres et une silhouette compacte. Le constructeur indique avoir travaillé sur l’aérodynamisme et la maniabilité pour répondre aux exigences de la conduite en ville. Le véhicule vise un public urbain recherchant à la fois confort, simplicité d’usage et esthétique.

Un positionnement écologique

Le XKP80 s’inscrit dans une logique de mobilité durable. 100 % électrique, il n’émet pas de CO2 à l’usage, et répond à la demande croissante de solutions de transport respectueuses de l’environnement. Il vise en particulier les utilisateurs souhaitant limiter leur dépendance à la voiture individuelle tout en conservant une certaine liberté de déplacement.

Récapitulatif technique

Modèle : Askoll XKP80

Vitesse maximale : 80 km/h

Moteur : 4,1 kW

Batteries : 2 batteries amovibles de 1,7 kWh

Poids des batteries : 7,6 kg chacune

Autonomie maximale : 101 km

Application connectée : myAskoll (géolocalisation, historique, entretien, démarrage à distance)

Fonction Boost : oui

Prix public conseillé : 5390 €

Origine : Conçu et fabriqué en Italie

