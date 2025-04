Test : Omajin caméra solaire

La caméra solaire Omajin propose une solution de sécurité écologique et efficace, en intégrant une alimentation solaire pour une surveillance continue sans avoir à se soucier des câbles ou des recharges fréquentes. Est-elle aussi pratique que prometteuse ? Nous avons testé pour vous !



Préambule.

Omajin continue sa mission de démocratiser les solutions de sécurité connectées à travers des produits accessibles et innovants. Avec la caméra solaire, la marque combine technologie et durabilité pour offrir une surveillance extérieure autonome tout en réduisant la consommation énergétique. Compatible avec les assistants vocaux, cette caméra permet de surveiller en temps réel votre domicile tout en utilisant la puissance du soleil.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Résolution vidéo : 1080p (Full HD)

Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz

Vision nocturne : 2x LED Infra Rouge

Détection de mouvement : 120°, 10m

Stockage: microSD (max 64GB)

Résistance : Certifiée IP55

Compatibilité : Google Assistant, Amazon Alexa

Dimensions: 232 x 147 x 80 mm

Panneau solaire: 3,5W

Batteire: 4x Li-ion 18650

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Omajin Caméra solaire

4x batterie Li-ion 18650

Kit de fixation murale

Manuel d’installation

Cable USB-C

La caméra solaire Omajin se distingue par son autonomie, assurée par un panneau solaire intégré, réduisant ainsi le besoin de câbles ou de recharges fréquentes des batteries.

Avec des dimensions assez imposantes (147 mm de largeur, 232 mm de longueur et 80 mm de hauteur), elle ne passe pas inaperçue et contribue également à un effet dissuasif.

Sa conception robuste repose sur un boîtier et un support entièrement en métal. Le panneau solaire de 3,5 W, situé sur le dessus du boîtier, permet une recharge continue des quatre batteries 18650. À l’arrière, on trouve deux antennes Wi-Fi orientables et amovibles.

À l’avant, on trouvera bien sûr un objectif offrant un angle de vision de 110°. Il pourra filmer de nuit grâce à deux LED infrarouges. En complément, deux LED blanches seront également présentes, ainsi qu’un détecteur de mouvement avec une portée de 10 mètres et un angle de détection de 120°.

Sous l’appareil, il y aura une trappe sécurisée par six vis. Cette trappe permettra d’accueillir les quatre batteries ainsi que la carte microSD. Le port USB-C, utilisé pour la charge initiale des batteries, y est aussi intégré.

Installation / Configuration.

L’installation est facilitée par l’application Omajin Smart. Voici les étapes simples :

Téléchargez l’application Omajin sur votre smartphone. Suivez les instructions pour connecter la caméra au Wi-Fi et au panneau solaire. Fixez la caméra à l’extérieur grâce au kit de fixation.

L’appareil fonctionne exclusivement sur les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et l’application permet de recevoir des notifications de mouvement et d’accéder au flux vidéo en temps réel.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Smartphone Android

Caméra solaire Omajin

Nous avons installé la caméra dans le jardin pour surveiller la cour et les deux baies vitrées. L’utilisation quotidienne est simple et intuitive, avec une autonomie prolongée grâce au panneau solaire qui recharge efficacement la batterie pendant la journée.

Mesures.

La portée du Wi-Fi doit être adéquate pour garantir une connexion fluide. À environ 15 mètres du routeur, la caméra capte bien le signal et les notifications sont reçues instantanément dès la détection d’un mouvement. La vidéo est fluide, avec une bonne qualité, même en vision nocturne grâce aux LED infrarouges.

Utilisation.

Au quotidien, la caméra n’est pas discrète, mais performante. Grâce à l’audio bidirectionnel, il est possible d’écouter le bruit extérieur, mais aussi de communiquer à distance. De plus, l’utilisation de l’alimentation solaire élimine le besoin de vérifier l’état de la batterie, une vraie valeur ajoutée. L’interface de l’application est intuitive, permettant un accès rapide aux vidéos enregistrées et à la détection de mouvement.

En ce qui concerne la détection de mouvement, nous avons dû nous y reprendre à plusieurs reprises pour activer la « Détection des personnes » celle-ci tournant en rond et en se désactivant toute seule.

On regrettera de ne pas pouvoir définir une zone à surveiller pour encore mieux cibler les alertes. C’est par exemple le cas sur la sonnette vidéo de la marque.

Autonomie.

Le panneau solaire intégré assure une autonomie continue, à condition que la caméra soit exposée à une quantité suffisante de lumière directe. Durant nos semaines de test, la caméra a fonctionné sans problème, et la recharge solaire s’effectuait rapidement dès l’aube. Ne plus avoir à surveiller le niveau de batterie est un véritable confort.

Conclusion.

La caméra solaire Omajin se révèle être une solution de surveillance extérieure écoresponsable. Son panneau solaire intégré, son design résistant et sa compatibilité avec Google Home et Amazon Alexa en font un choix idéal pour ceux qui souhaitent protéger leur maison sans tracas. C’est une caméra performante, facile à configurer et à utiliser, offrant une sécurité constante sans avoir à se soucier de l’autonomie. Cependant, l’application pourrait être revue et apporter des fonctionnalités supplémentaires qui sont déjà présentes sur d’autre produit de la marque.

Points Positifs Points Négatifs + Autonomie « infinie » – Dimensions + Vision nocturne – Pas de zone de détection + Installation simple – Amélioration logicielle à prévoir

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 16/20 Fonctions : 16/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 18/20 Note finale : 17/20

Liens d’achat.

