HP Envy x360 2-in-1 14t-fc000 : Un Ordinateur Portable 2-en-1 Haute Performance et Écoresponsable.

Dans un monde technologique en constante évolution, le constructeur HP rafraichit sa gamme et propose son nouveau HP Envy x360 2-in-1 14t-fc000 (2024). Un modèle qui veut reprendre tous les critères nécessaires aux utilisateurs exigeants.

HP n’est pas un inconnu dans le monde de l’informatique grand public. Il faut dire que la marque a su très vite intégrer le marché de l’informatique tout en s’attaquant aux entreprises. Ainsi de nos jours, de nombreux employés qui travaillent sur un ordinateur le font sur un HP. On pense notamment aux modèles « EliteBook ». Cette fois c’est dans la gamme « Envy » que la marque revient en force.

HP Envy x360 2-in-1 14t-fc000, Un Processeur Révolutionnaire mais pas que.

Avec ce nouveau HP Envy x360 2-in-1 14t-fc000, la gamme « Envy » et plus particulièrement la gamme « Envy x360 » s’agrandit. Et ce nouveau venu trouve le puissant processeur Intel® Core™ Ultra 5 125U capable d’atteindre jusqu’à 4,3 GHz. Doté de 12 Mo de cache L3, 12 cœurs, ce processeur est conçu pour maximiser l’efficacité énergétique tout en offrant une performance rapide et fluide, ce qui est idéal pour le multitâche et les applications gourmandes en ressources.

Accompagnant le processeur, l’Intel® Arc™ Graphics ouvre de nouvelles avenues pour les créatifs et les gamers. Cette carte graphique avancée assure une qualité visuelle exceptionnelle et une expérience de jeu immersive.

Stockage et Mémoire, le choix à la carte.

En termes de mémoire, le Spectre x360 est équipé de 16 Go (intégrés) de RAM. Le disque SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 de 512 Go offre un espace substantiel pour le stockage de données. Bien sûr, le PC portable se décline en plusieurs versions et il sera possible pour le consommateur de prendre des versions plus musclées en terme de mémoire vive et de stockage. L’écran, quant à lui, est une dalle de 14 pouces WUXGA tactile offrant un taux de rafraîchissement de 120Hz anti-reflex et anti lumière bleue.

Connectique et Connectivité au sommet.

Pour ce qui est de la connectique, ce nouveau HP Envy x360 2-in-1 14t-fc000 hérite de deux ports USB-C, de deux ports USB A et d’un port jack 3.5mm et d’un port HDMI 2.1. Il est également doté de deux tweeters latéraux et de deux haut-parleurs avant.

Pour ce qui est des technologies sans fil, l’ordinateur portable est équipé du Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) et du Bluetooth® 5.3. Le consommateur pourra également opter pour du Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2×2) et du Bluetooth® 5.4.

Prix et Disponibilité.

Le HP Envy x360 14 avec processeurs Intel® Core™ à partir de 1199 €