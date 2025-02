Amazon eero Max 7 : Un routeur Wi-Fi 7 pour une connectivité ultra-rapide

Amazon élargit son écosystème de connectivité avec le Amazon eero Max 7, un routeur Wi-Fi nouvelle génération conçu pour offrir des performances accrues et une couverture optimisée. Avec l’adoption de la norme Wi-Fi 7, ce modèle se positionne comme un choix de premier ordre pour les utilisateurs en quête de débit ultra-rapide et de faible latence, que ce soit pour le streaming, le télétravail ou le gaming.

Amazon continue de renforcer son catalogue de solutions réseau avec le eero Max 7. La marque, déjà connue pour ses routeurs maillés eero, passe à la vitesse supérieure avec ce modèle. Doté des dernières innovations en matière de connectivité sans fil, il promet une expérience fluide et stable même dans les environnements exigeants.

Wi-Fi 7 : Un bond technologique majeur

Le Wi-Fi 7 représente une avancée significative par rapport aux générations précédentes. Grâce à des canaux plus larges (jusqu’à 320 MHz) et une gestion améliorée du spectre, le eero Max 7 peut atteindre des vitesses de plusieurs gigabits par seconde. Cela permet non seulement un téléchargement plus rapide, mais aussi une réduction notable des interférences et une meilleure prise en charge des nombreux appareils connectés au réseau domestique.

A relire : Amazon Prime Day : 69€ au lieu de 139€ pour le routeur Amazon eero Pro Amazon Prime Day propose une réduction exceptionnelle sur le routeur Amazon eero Pro, vendu à 69€ au lieu de 139€. Ce modèle est reconnu pour sa performance et sa capacité à offrir…

Amazon eero Max 7, une couverture étendue pour un réseau maillé efficace

Comme les autres routeurs eero, le Max 7 fonctionne en mesh (réseau maillé), ce qui signifie que plusieurs unités peuvent être installées pour couvrir de grandes surfaces sans perte de signal. Il est particulièrement adapté aux grandes maisons ou aux environnements avec de nombreux obstacles. Grâce à cette architecture, les utilisateurs bénéficient d’une connexion stable dans toutes les pièces, sans devoir basculer manuellement entre différents réseaux Wi-Fi.

Débit et connectivité : des performances impressionnantes

Le eero Max 7 offre des performances impressionnantes avec une capacité multi-gigabit. Il dispose de ports Ethernet 10 Gb/s, une rareté sur les routeurs grand public, permettant des connexions filaires ultra-rapides pour les utilisateurs nécessitant une latence minimale, comme les gamers et les créateurs de contenu. Cette connectivité avancée garantit également une expérience de streaming fluide en 4K et 8K, sans mise en mémoire tampon.

Sécurité et gestion simplifiée via l’application eero

Amazon met l’accent sur la sécurité avec le eero Max 7, en intégrant des protocoles avancés pour protéger les données des utilisateurs. L’application eero permet une gestion simplifiée du réseau, avec des options de contrôle parental, de création de profils pour chaque utilisateur et de surveillance de la consommation de bande passante. De plus, la compatibilité avec Matter et Thread facilite l’intégration dans un écosystème domotique.

Une installation intuitive et une compatibilité étendue

L’installation du eero Max 7 est conçue pour être rapide et accessible à tous. En quelques minutes, les utilisateurs peuvent configurer leur réseau via l’application eero. De plus, le routeur est rétrocompatible avec les générations précédentes d’eero, ce qui permet une mise à niveau progressive sans nécessiter un remplacement complet du matériel existant.

Récapitulatif technique

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 7 (802.11be)

: Wi-Fi 7 (802.11be) Canaux Wi-Fi : Jusqu’à 320 MHz

: Jusqu’à 320 MHz Débit théorique : Multi-gigabit

: Multi-gigabit Technologie Mesh : Oui, pour une couverture étendue

: Oui, pour une couverture étendue Ports Ethernet : 2 ports 10 Gb/s

: 2 ports 10 Gb/s Compatibilité domotique : Compatible Matter et Thread

: Compatible et Sécurité : Gestion avancée via l’application eero

: Gestion avancée via l’application eero Installation : Configuration rapide et intuitive

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.