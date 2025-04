Google Cloud mise sur l’intelligence artificielle à Next ’25

À l’occasion de son événement annuel Next ’25, Google Cloud a présenté une série d’annonces majeures liées à l’intelligence artificielle. L’objectif : aider les entreprises à intégrer plus facilement l’IA dans leurs opérations en s’appuyant sur une infrastructure performante, des outils accessibles et des modèles évolués.

La société, par la voix de son CEO Thomas Kurian, insiste sur le rôle central de l’IA dans la transformation numérique des organisations, en soulignant sa volonté de rendre ces technologies plus accessibles, utiles et sécurisées.

Un réseau mondial pour les entreprises

Google Cloud a ouvert l’accès à son réseau privé mondial, qui soutient déjà des services comme Gmail ou Google Search. Ce réseau à faible latence est maintenant optimisé pour les applications d’intelligence artificielle. Il permettrait d’améliorer la performance des applications jusqu’à 40 % tout en réduisant les coûts d’exploitation dans des proportions similaires.

Des ressources de calcul dédiées à l’IA

Pour répondre aux besoins croissants en puissance de calcul, Google Cloud introduit une nouvelle génération de processeurs : les TPU Ironwood. Ils peuvent atteindre une capacité de calcul de 42,5 exaflops par module. De nouveaux GPU NVIDIA sont également proposés pour des usages spécialisés. Ces ressources visent à accélérer le déploiement des modèles d’IA les plus récents, dont Gemini 2.5.

Modèles Gemini : performance et adaptabilité

Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash sont les derniers modèles proposés sur la plateforme Vertex AI. Le modèle Flash, plus léger, est destiné à des tâches répétitives comme la gestion de demandes clients ou la synthèse rapide de documents. Ces modèles sont conçus pour ajuster automatiquement leur niveau de complexité selon les demandes reçues.

Vertex AI : une plateforme ouverte pour développer l’IA

La plateforme Vertex AI permet aux entreprises d’exploiter plus de 200 modèles, qu’ils soient proposés par Google, ses partenaires ou issus de l’open source. Elle permet également de personnaliser ces modèles avec les données de l’organisation. Grâce à des outils comme le Model Optimizer ou les Dashboards, les utilisateurs peuvent mieux surveiller et ajuster leurs projets IA.

Agents IA et collaboration entre systèmes

Google Cloud encourage la création d’agents IA capables de collaborer. Un kit de développement (ADK) simplifie leur programmation, et un protocole ouvert (A2A) facilite la communication entre agents, même s’ils utilisent des technologies différentes. Cette approche favorise une intégration fluide dans des environnements complexes ou multi-éditeurs.

Des outils pour améliorer la productivité

Agentspace est une interface qui regroupe différents agents d’IA pour aider les employés dans leurs tâches quotidiennes : recherche d’information, génération d’idées, synthèse de documents, etc. Elle est intégrée à Chrome Enterprise et permet également de créer des assistants sans code. Du côté de Workspace, des fonctionnalités comme Help Me Analyze et Audio Overview offrent de nouvelles façons d’interagir avec les documents.

Sécurité et IA : vers une approche unifiée

Google propose désormais une approche centralisée de la cybersécurité avec Google Unified Security (GUS). Ce système unifie les données de sécurité à travers les différents outils et services, et intègre des agents spécialisés pour analyser les alertes ou détecter les menaces potentielles. L’idée est d’apporter plus de clarté et de réactivité aux équipes de sécurité.

Récapitulatif technique

Google WAN : réseau mondial optimisé IA, -40 % de coûts, +40 % de performances

TPU Ironwood : 42,5 exaflops, 7e génération de processeurs IA

GPU compatibles : NVIDIA B200, GB200, Vera Rubin

Gemini 2.5 Flash/Pro : modèles de réflexion, optimisation automatique selon le prompt

Vertex AI : +200 modèles disponibles, partenaires tiers, outils de personnalisation

ADK (Agent Dev Kit) : création d’agents IA avec <100 lignes de code

Protocole A2A : interopérabilité entre agents IA de différents éditeurs

Agentspace : interface de productivité intégrée à Chrome, création sans code

Workspace : nouvelles fonctions dans Docs, Sheets, Meet via l’IA

GUS (Google Unified Security) : analyse centralisée, triage d’alertes, détection de codes malveillants

