Yale veut connecter toute votre maison.

À l’occasion de l’IFA, nous avions rendez-vous avec Yale pour découvrir toute leur gamme de produits connectés dédiés à la domotique et surtout à la sécurité.

Yale est une entreprise qui existe depuis des décennies. La marque qui est notamment connue pour ses serrures de portes, de fenêtres… s’est engouffrée depuis quelque temps dans le secteur de la sécurité connectée. À l’occasion de l’IFA, la marque nous avait invités pour une interview pour nous présenter sa stratégie et sa vision tout en nous présentant ses produits et ses nouveautés.

Test : Smart Home Alarm – Yale Sync (sans fil) Certains préfèrent vivre à la campagne en regardant les coquelicots pousser le long des routes fleuries, les oiseaux chanter sur les fils électriques en laissant portes et fenêtres ouvertes sur la nature…

Yale, un écosystème plus que des objets connectés.

À l’occasion de cette rencontre avec la marque, nous avons pu rencontrer Fabrice Estornel, responsable de la marque qui nous explique plus en détail la stratégie de la marque. Effectivement, la marque propose déjà quelques produits connectés comme des caméras intérieures ou extérieures et aussi sa serrure connectée Linus®.

Mais au-delà de proposer différents dispositifs, la marque veut avant tout faire de ses produits un écosystème avec lequel le client pourra interagir et associer les différents éléments.

Fabrice Estornel nous explique :

« Nous avons développé une application qui permet à notre client d’accéder à tous les produits depuis son smartphone. Soit en Bluetooth pour la serrure connectée soit depuis internet via un bridge. Mais surtout l’application permet d’associer le tout avec notre système d’alarme et de configurer des scénarii ».

Ainsi, comme nous le montre Fabrice, il est en effet possible de configurer des combinaisons de sorte que lorsque quelqu’un déverrouille la porte d’entrée, le système coupe automatiquement l’alarme. Ce qui évitera ainsi de devoir courir pour mettre le code de l’alarme. De même il sera possible d’activer la caméra extérieure ou de déverrouiller les portes d’un placard lorsque la personne se présentera devant la caméra.

Aperçu Produit Prix Caméra de sécurité YALE Caméra Tube.

59,00€

Bref autant de possibilité qui montre que Yale souhaite s’engouffrer pleinement dans le secteur de la domotique. Nous ne manquerons pas d’ailleurs de tester certains de leurs produits prochainement et de tester par la même occasion cette association entre les différents produits.

À noter que la marque nous a présenté un nouveau produit qui sera commercialisé d’ici peu, mais pour lequel nous ne pouvons pas actuellement communiquer, la seule chose que l’on peut vous dire c’est qu’une fois de plus cet équipement ouvrira de nouvelles portes au système que propose actuellement Yale.

Un partenariat avec Somfy.

Par ailleurs la marque vient de signer un partenariat avec le fabricant français Somfy. Ainsi, il sera également possible de piloter les produits connectés Yale directement depuis l’application TaHoma de Somfy. En outre, cela permettra aux clients dotés de produits des deux marques de mettre en place la création de scénarios spécifiques et customisables afin de s’adapter aux besoins et habitudes des clients.