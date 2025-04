OPPO A5 Pro 5G : un smartphone résistant conçu pour durer et répondre à tous les usages

OPPO propose un nouveau modèle dans sa série A : l’A5 Pro 5G, un smartphone conçu pour résister à des conditions exigeantes tout en offrant une expérience fluide et complète, que ce soit pour le divertissement, les déplacements extérieurs ou les usages professionnels.

Ce modèle sera disponible à partir du 11 avril 2025, à un prix de 279 €, en deux coloris : Black Brown et Olive Green. Il se distingue par sa robustesse, ses fonctionnalités intelligentes et sa grande autonomie.

Une conception robuste certifiée IP69

L’OPPO A5 Pro 5G bénéficie de plusieurs certifications de résistance à l’eau et à la poussière : IP69, IP68 et IP66. Cela signifie qu’il est protégé contre l’immersion, les projections à haute température et haute pression, ainsi que l’infiltration de poussière. Cette étanchéité est renforcée par une structure interne étanche, avec des joints en silicone et des couches d’adhésifs.

A relire : Test : Oppo Find X8 Pro, l’IA au service de la photo Avec le Find X8 Pro, Oppo frappe fort et redéfinit ce qu’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme. Ce modèle combine un design élégant, des performances impressionnantes et des fonctionnalités innovantes…

L’appareil est également certifié MIL-STD 810H, norme militaire qui confirme sa résistance aux chocs, chutes, températures extrêmes et autres conditions environnementales. Le cadre en aluminium et le verre trempé double couche améliorent la solidité de l’ensemble.

OPPO A5 Pro 5G, Des performances optimisées pour les usages quotidiens et le gaming

L’A5 Pro 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 6300, jusqu’à 12 Go de RAM (extensibles virtuellement), et 256 Go de stockage. L’interface fonctionne sous ColorOS 15, qui intègre le moteur Trinity Engine pour une meilleure stabilité dans le temps. OPPO annonce une fluidité maintenue pendant jusqu’à 48 mois, selon ses tests internes.

Le smartphone dispose également de fonctionnalités dédiées aux jeux mobiles, comme l’AI GameBoost, qui adapte dynamiquement les performances pour assurer une fréquence d’images stable.

Un écran lumineux et un son puissant

L’écran atteint une luminosité maximale de 1 000 nits, ce qui permet une lecture confortable même en plein soleil. L’OPPO A5 Pro 5G est équipé de haut-parleurs stéréo, avec un mode Ultra Volume qui peut amplifier le son jusqu’à 300 %.

L’appareil est conçu pour fonctionner dans différentes situations extérieures, même lorsque l’écran est mouillé ou lorsque l’utilisateur porte des gants.

Une connectivité avancée, même sans réseau mobile

Pour garantir une connexion fluide dans toutes les situations, OPPO a intégré la technologie AI LinkBoost 2.0, qui utilise une antenne à 360° pour optimiser la réception du signal. En complément, le mode BeaconLink permet de passer des appels vocaux via Bluetooth jusqu’à 205 mètres de distance en extérieur, en l’absence de réseau mobile.

Un Mode Extérieur adapte automatiquement les ressources du smartphone pour accélérer l’accès aux applications professionnelles et maintenir la lisibilité de l’écran.

Un appareil photo complet avec des outils d’édition assistés par l’IA

L’OPPO A5 Pro 5G est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un capteur portrait de 2 MP, et d’une caméra frontale de 8 MP. Il introduit la fonction Livephoto dans cette gamme, qui capture une courte vidéo avant et après la prise de photo.

Des outils basés sur l’intelligence artificielle sont intégrés : AI Reflection Remover, AI Unblur, AI Clarity Enhancer, AI Eraser 2.0 et AI Studio, facilitant la retouche et la création de contenus animés. Il prend également en charge la photographie sous-marine, grâce à sa conception étanche.

Récapitulatif technique

Écran : Ultra Bright 1 000 nits

Processeur : MediaTek Dimensity 6300

RAM : 8 ou 12 Go, extensibles

Stockage : 256 Go

Batterie : 5 800 mAh

Charge rapide : SUPERVOOC 45 W (30 % en 19 minutes)

Certifications : IP69/IP68/IP66, MIL-STD 810H

Connectivité : AI LinkBoost 2.0, BeaconLink

Photo : 50 MP + 2 MP (arrière), 8 MP (avant), Livephoto

Système : ColorOS 15 avec Trinity Engine

Audio : Haut-parleurs stéréo, Ultra Volume

Coloris : Black Brown, Olive Green

Dimensions / Poids : 7,76 à 7,86 mm / 194 à 196 g

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.