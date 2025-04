TENWAYS Ago Air, le vélo connecté qui redéfinit la mobilité urbaine

TENWAYS étoffe sa gamme de vélos électriques connectés avec l’Ago Air, un modèle urbain alliant légèreté, design épuré et technologies intelligentes. Conçu pour les citadins en quête d’un deux-roues pratique et connecté, l’Ago Air se positionne comme une solution de mobilité moderne et élégante.

Fondée aux Pays-Bas, TENWAYS s’est rapidement imposée sur le marché des vélos électriques grâce à des modèles au design soigné et aux performances fiables.

Avec l’Ago Air, la marque renforce sa présence dans le segment des vélos urbains connectés, offrant une expérience de conduite intuitive et confortable.

Design épuré et ergonomie urbaine

L’Ago Air séduit par son cadre en aluminium 6061 au design minimaliste, disponible en plusieurs coloris sobres.

Son architecture step-through facilite l’enjambement, rendant le vélo accessible à un large public. Les câbles intégrés et les soudures lisses contribuent à une esthétique soignée, tandis que les composants tels que le porte-bagages arrière et les garde-boue renforcent son aspect pratique pour un usage quotidien.

TENWAYS Ago Air, Motorisation réactive et assistance intelligente

Équipé d’un moteur central Bafang M410 de 250 W délivrant un couple de 80 Nm, l’Ago Air offre une assistance fluide et réactive, idéale pour les trajets urbains.

Le capteur de couple intégré ajuste automatiquement la puissance en fonction de l’effort du cycliste, garantissant une expérience de conduite naturelle et sans à-coups. Cette technologie permet de franchir les pentes urbaines avec aisance tout en optimisant la consommation d’énergie.

Transmission sans chaîne pour un entretien réduit

L’Ago Air est doté d’une transmission par courroie Gates CDX, remplaçant la chaîne traditionnelle.

Cette solution offre plusieurs avantages : une conduite silencieuse, une durabilité accrue et un entretien minimal. Associée au moyeu Enviolo à variation continue, elle permet des changements de vitesse fluides, même à l’arrêt, s’adaptant parfaitement aux arrêts fréquents en milieu urbain.

Connectivité et fonctionnalités intelligentes

TENWAYS propose une application mobile dédiée, offrant des fonctionnalités telles que le suivi en temps réel, la navigation GPS et les statistiques de conduite.

L’écran TFT couleur intégré au guidon affiche clairement les informations essentielles : vitesse, niveau d’assistance, autonomie restante et distance parcourue. De plus, un système de verrouillage numérique via l’application renforce la sécurité du vélo.

Confort et sécurité au quotidien

Pour assurer un confort optimal, l’Ago Air est équipé d’une fourche suspendue Zoom 188 NS avec un débattement de 65 mm, absorbant efficacement les irrégularités de la route.

Les freins à disque hydrauliques Tektro T275 garantissent un freinage puissant et progressif, même par temps humide. Les pneus CST Classic Zeppelin XL de 28 pouces offrent une excellente adhérence, tandis que les éclairages LED intégrés à l’avant et à l’arrière assurent une visibilité optimale.

Récapitulatif technique

Cadre : Aluminium 6061, design step-through

Moteur : Bafang M410, 250 W, couple de 80 Nm

Transmission : Courroie Gates CDX, moyeu Enviolo à variation continue

Batterie : 36 V, 14 Ah (504 Wh), cellules LG

Autonomie : Jusqu’à 100 km selon le niveau d’assistance

Freins : Disques hydrauliques Tektro T275

Fourche : Zoom 188 NS, débattement de 65 mm

Pneus : CST Classic Zeppelin XL, 28″ x 2″

Éclairage : LED intégrés à l’avant et à l’arrière

Écran : TFT couleur, affichage des données de conduite

Connectivité : Application mobile TENWAYS avec fonctionnalités avancées

Poids : Environ 25 kg

Prix : 2 199 €

