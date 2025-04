La passerelle iopool cOnnect : pour rester connecté à sa piscine à distance avec ioPool

Surveiller sa piscine à distance n’est plus un luxe, mais une commodité désormais accessible. Avec la passerelle iopool cOnnect, la gestion de l’eau devient un jeu d’enfant, même à des kilomètres de chez soi. Ce dispositif discret, mais redoutablement efficace, change la donne pour tous ceux qui souhaitent garder un œil sur leur bassin en toutes circonstances.

Conçue par ioPool, spécialiste des solutions connectées pour la piscine, la passerelle cOnnect s’adresse directement aux utilisateurs des sondes intelligentes EcO et EcO Salt. Grâce à elle, la marque étoffe son écosystème connecté.

iopool cOnnect, une connexion Bluetooth-Wi-Fi pensée pour la piscine

La passerelle cOnnect de ioPool se distingue par sa capacité à relayer la connexion Bluetooth de la sonde EcO vers le réseau Wi-Fi domestique. Concrètement, cela permet de consulter les données de la piscine à tout moment via l’application mobile ioPool, que l’on soit chez soi, au bureau ou en vacances à l’autre bout du monde.

L’installation est simple : une prise électrique standard suffit pour alimenter la passerelle. Une fois en place, elle fait office de pont entre le capteur immergé et le cloud, garantissant une transmission fluide et continue des données.

Un suivi en temps réel, même à distance

Le principal atout de la passerelle cOnnect réside dans la mise à jour en temps réel des données d’analyse de l’eau. pH, température, taux de chlore ou de sel : tous les paramètres mesurés par la sonde EcO sont accessibles en un coup d’œil via l’application.

Ce suivi à distance se révèle particulièrement pratique pour ceux qui délèguent l’entretien de leur piscine. En un instant, on peut transmettre des recommandations précises aux personnes chargées de la maintenance : famille, voisins, prestataires. La continuité de surveillance devient ainsi un gage de tranquillité.

Une installation rapide et intuitive

Pas besoin d’être un expert en domotique pour installer la passerelle cOnnect. Il suffit de brancher l’appareil à une prise murale, de le connecter au réseau Wi-Fi via l’application, et le tour est joué. L’interface utilisateur guide chaque étape, minimisant les risques d’erreur.

Ce dispositif a été pensé pour fonctionner en synergie avec l’écosystème ioPool. Ainsi, dès la connexion établie, la passerelle prend automatiquement en charge la retransmission des signaux Bluetooth de la sonde EcO.

Une technologie au service de l’intelligence des données

En liant la mesure locale via Bluetooth et l’accessibilité mondiale via Wi-Fi, la passerelle cOnnect s’inscrit pleinement dans la logique d’objets connectés intelligents. Les données collectées ne dorment pas : elles alimentent l’algorithme de recommandations de ioPool.

L’application peut ainsi fournir des conseils personnalisés pour ajuster le traitement de l’eau, à distance. Ce gain en précision et en autonomie s’intègre dans une gestion plus responsable et économique de la piscine.

Une solution conçue pour l’ère de la mobilité

Avec la cOnnect, ioPool répond à une attente croissante : celle de la mobilité sans perte de contrôle. Pouvoir gérer la qualité de l’eau de sa piscine, même depuis l’étranger, s’impose aujourd’hui comme un critère essentiel pour les propriétaires.

La gamme du constructeur s’agrandit pour mieux répondre à ces nouveaux usages. En s’appuyant sur les fondamentaux de la connectivité et de l’expérience utilisateur, ioPool positionne la passerelle cOnnect comme un maillon essentiel de son offre.

Récapitulatif technique

Compatibilité : sondes ioPool EcO et EcO Salt

Connexion : Bluetooth vers Wi-Fi

Alimentation : prise domestique standard (220V)

Application mobile : ioPool App (iOS & Android)

Suivi des données : en temps réel, à distance

Installation : simple et guidée

Utilisation : domestique, surveillance piscine à distance

Portée Bluetooth : environ 10-15 mètres

Sécurité des données : chiffrement SSL via cloud ioPool

