Denon dévoile ses écouteurs AH-C500W : le sans-fil compact et performant en 2025

Le marché des écouteurs True Wireless continue de s’étoffer avec l’arrivée de Denon et ses nouveaux AH-C500W. Confortables, résistants, et surtout taillés pour l’écoute nomade, ces intra-auriculaires misent sur une connectivité de pointe et une autonomie optimisée.

Avec les AH-C500W, Denon renforce sa présence dans l’univers de l’audio personnel sans-fil. Connue pour son expertise dans les systèmes Hi-Fi, la marque propose ici une solution mobile et accessible, sans sacrifier la qualité sonore qui fait sa réputation.

Confort et légèreté : pensés pour l’écoute quotidienne

Les Denon AH-C500W misent sur une forme ouverte et un design léger, afin d’assurer un port prolongé sans gêne. Leur résistance à la transpiration (IPX4) en fait un choix naturel pour les utilisateurs actifs, que ce soit lors d’un footing matinal ou d’un usage prolongé au bureau. L’accent est mis sur l’ergonomie, dans un format épuré qui ne néglige pas la robustesse.

Qualité audio : l’ADN Denon dans chaque oreille

La gamme du constructeur s’agrandit avec ces écouteurs qui conservent l’essence sonore de Denon. Dotés de haut-parleurs FreeEdge de 12 mm, les AH-C500W offrent un son riche, détaillé, avec des basses maîtrisées et des médiums bien définis. Que ce soit pour écouter un podcast, passer un appel ou se plonger dans une playlist, le rendu reste équilibré et immersif.

Bluetooth multipoint et LE Audio : la connectivité nouvelle génération

Denon intègre à ses écouteurs la technologie Bluetooth LE Audio, qui promet une latence réduite et une efficacité énergétique accrue. La fonction multipoint permet de passer aisément d’un smartphone à un ordinateur sans interruption. À cela s’ajoute la compatibilité avec Bluetooth Auracast™, une nouveauté qui facilite le partage audio entre appareils et améliore l’expérience collaborative.

Appels clairs et commandes intuitives

Chaque écouteur est équipé de deux microphones, garantissant une captation vocale nette, même dans un environnement bruyant. Les commandes tactiles permettent de gérer la musique, les appels ou l’assistant vocal sans devoir sortir le smartphone de sa poche. Cette simplicité d’usage renforce la polyvalence des AH-C500W au quotidien.

Une autonomie conçue pour durer

La marque étoffe son catalogue avec un produit pensé pour les longues journées. Les AH-C500W affichent jusqu’à 24 heures d’autonomie avec leur boîtier de recharge. La charge rapide offre une heure d’écoute supplémentaire en seulement dix minutes. Cerise sur le gâteau : la compatibilité avec la charge sans fil, pour encore plus de praticité en déplacement.

Récapitulatif technique

Haut-parleurs FreeEdge de 12 mm

Bluetooth LE Audio

Compatible Bluetooth Auracast™

Résistance à l’eau IPX4

Deux micros par écouteur

Connectivité multipoint

Commandes tactiles

Autonomie jusqu’à 24 heures

Charge rapide (10 min = 1h d’écoute)

Chargement sans fil

Prix : 99 €

