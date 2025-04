MediaTek Dimensity 9400+ : une nouvelle ère pour l’IA embarquée sur mobile

L’univers des SoC mobiles entre dans une nouvelle dimension avec l’arrivée du MediaTek Dimensity 9400+, une puce haut de gamme taillée pour l’intelligence artificielle générative et agentique. MediaTek mise sur un design puissant et une efficacité énergétique maîtrisée pour propulser ses partenaires vers de nouvelles expériences utilisateurs.

Avec le Dimensity 9400+, MediaTek confirme sa volonté de se positionner comme un acteur clé de l’innovation dans les technologies mobiles. Le constructeur enrichit sa gamme de solutions 5G avec une puce destinée aux smartphones Android les plus ambitieux du marché.

Un SoC conçu pour l’IA générative et agentique

Le Dimensity 9400+ s’illustre avant tout par ses capacités avancées en intelligence artificielle. Intégrant le moteur Dimensity Agentic AI Engine (DAE) et l’unité MediaTek NPU 890, la puce gère les LLM (Large Language Models) directement sur l’appareil, évitant le recours au cloud. L’architecture prend en charge des concepts de pointe tels que Mixture-of-Experts (MoE), Multi-Head Latent Attention (MLA), Multi-Token Prediction (MTP), ainsi que l’inférence en FP8, garantissant des réponses plus rapides et contextuelles.

Cette orientation vers une IA « agentique », capable de prendre des décisions autonomes, ouvre la voie à des applications mobiles plus intelligentes et personnalisées. Grâce à Speculative Decoding+ (SpD+), les performances de raisonnement progressent de 20 %, tout en maintenant une consommation énergétique maîtrisée.

Une architecture All Big Core au service de la performance

Pour assurer une puissance de calcul homogène et durable, le Dimensity 9400+ adopte une architecture All Big Core. Il embarque un cœur Arm Cortex-X925 cadencé jusqu’à 3,73 GHz, épaulé par 3 cœurs Cortex-X4 et 4 cœurs Cortex-A720. Ce trio de choc optimise aussi bien les tâches mono-thread que les charges lourdes en multi-thread, garantissant une fluidité sans faille pour l’interface utilisateur et les applications exigeantes.

Cette configuration permet également aux développeurs d’exploiter toute la puissance du SoC dans des environnements intensifs, sans compromis sur l’autonomie.

Un GPU taillé pour le gaming mobile nouvelle génération

Le GPU Arm Immortalis-G925 à 12 cœurs fait également partie des atouts majeurs du Dimensity 9400+. Il supporte les technologies graphiques avancées telles que l’Opacity Micromap (OMM) pour un rendu plus réaliste des éléments complexes (végétation, cheveux, plumes). Les effets visuels proches du niveau PC sont désormais accessibles sur mobile, sans sacrifier la fluidité.

Le système intègre aussi la conversion de fréquence d’image MFRC 2.0+, capable de doubler la fluidité des jeux tout en améliorant l’efficacité énergétique de 40 %, un bond significatif salué par les studios partenaires.

Capture photo et vidéo : une avancée visible

Côté multimédia, MediaTek déploie son Imagiq 1090, un ISP haut de gamme capable d’enregistrer en HDR sur toute la plage de zoom. Il est assisté par la technologie Smooth Zoom, qui garantit des transitions douces sur les objets en mouvement, tout en isolant image et audio avec précision. Une solution idéale pour les créateurs de contenus ou les passionnés de photographie mobile.

Connectivité étendue et usage sans limite

Le Dimensity 9400+ embarque des innovations majeures en matière de connectivité. Il étend la portée Bluetooth à 10 km, soit 6,6 fois plus que son prédécesseur. Il prend également en charge le système satellite BeiDou, avec un TTFF (Time To First Fix) 33 % plus rapide même sans réseau cellulaire.

Le support Wi-Fi 7 avec tri-bande et cinq flux s’ajoute à la technologie MediaTek Xtra RangeTM 3.0, qui augmente la couverture Wi-Fi de 30 mètres supplémentaires. Pour les utilisateurs les plus connectés, la gestion 5G/4G Dual SIM Dual Active et Dual Data assure une flexibilité maximale.

Récapitulatif technique

CPU : 1x Arm Cortex-X925 @ 3,73 GHz + 3x Cortex-X4 + 4x Cortex-A720

GPU : Arm Immortalis-G925 (12 cœurs), support OMM

NPU : MediaTek NPU 890 avec SpD+, support FP8, MoE, MLA, MTP

Moteur IA : Dimensity Agentic AI Engine (DAE)

ISP : MediaTek Imagiq 1090 avec HDR Zoom, Smooth Zoom

Bluetooth : portée jusqu’à 10 km

Satellite : compatibilité BeiDou, 33 % plus rapide TTFF

Wi-Fi : Wi-Fi 7 tri-bande, 5 flux, Xtra Range 3.0 (+30 m)

5G : Dual SIM Dual Active, Dual Data

MFRC 2.0+ : conversion de framerate, +40 % efficacité énergétique

Compatibilité LLM : IA générative et agentique sur appareil

