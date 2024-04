MediaTek Genio 510. Quand MediaTek s’attaque au monde de l’IoT.

Le géant asiatique a dévoilé son Kit MediaTek Genio 510 EVK, développé en collaboration avec Candera et présenté à Embedded World. Une puce destinée au secteur de l’IoT.

Le constructeur asiatique s’engouffre sur le tous les segments en matière de puce électronique. Ainsi, si on connait MediaTek pour ses processeurs pour smartphone, ce n’est pas le seul segment dans lequel la marque opère. À l’occasion de l’Embedded World 2024 de Nuremberg, la marque dévoilera sa nouvelle puce. Un système sur puce (SoC) qui se veut être une solution adaptée aux applications IoT exigeantes.

Caractéristiques Principales du MediaTek Genio 510 EVK

Le cœur du Kit EVK MediaTek Genio 510 repose sur le SoC MT8370AV/AZA, combinant performance et gestion optimisée de l’énergie. Doté de 4GB de LPDDR4X et de 64GB de mémoire eMMC 5.1, ce kit est conçu pour s’intégrer dans des environnements nécessitant une absence de ventilation et des solutions d’alimentation indépendantes du réseau électrique traditionnel.

Capacités d’Affichage et de Connectivité.

Le kit permet une sortie d’affichage 4K60 ou double 4K60+FHD, grâce à des interfaces variées telles que MIPI-DSI, eDP, HDMI, et DP via USB-C. La connectivité est assurée par un module Wi-Fi 6 et BT 5.2, incluant une antenne 2×2 pour une transmission de données rapide et stable.

Options d’Extension et Richesse des E/S.

Une flexibilité d’expansion est offerte par le biais d’un slot M.2 3052 Key-B pour un module 5G optionnel. Le kit propose une variété d’entrées/sorties, incluant USB 3.2 Type-C, DPoC, Micro-USB (OTG), UART (via Micro-USB), MicroSD, et GbE, facilitant son intégration dans de multiples applications.

Applications optimales pour le Genio 510 EVK.

Secteur du Commerce Intelligent.

Adapté au commerce intelligent, le Genio 510 EVK offre une plate-forme solide pour la signalisation numérique et les systèmes de point de vente (POS).

Industrie.

Dans l’industrie, ce kit trouve sa place dans les applications d’Edge AI, de passerelles IoT, et d’interfaces homme-machine (HMI), où performance et fiabilité sont cruciales.

Domotique.

Pour la domotique, le Genio 510 EVK sert de base à l’innovation dans les appareils de fitness et les appareils ménagers intelligents, grâce à sa puissance de calcul et sa connectivité avancée.

Vous l’aurez compris, avec ce Kit EVK MediaTek Genio 510, MediaTek présente une solution viable pour les développeurs et entreprises recherchant une plate-forme SoC efficace pour leurs projets IoT.